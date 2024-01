La pérdida de los Panamericanos

El Gobierno Nacional debe dar explicaciones razonables a los colombianos, a la juventud, en especial a los deportistas de todas las disciplinas y a los atletas con discapacidad física, por la negligencia en el cumplimiento de los compromisos oficiales con Panam Sports, que obligó al Comité Ejecutivo a quitarle a Barranquilla los Juegos Panamericanos.

Por qué los quitaron: ¿por falta de plata? No. Si hubo mil millones (250.000 dólares a 4 mil) para cubrir los gastos del séquito de la primera dama (y no propiamente para obras sociales), ¿por qué no hay plata para el evento deportivo internacional de mayor importancia, despues de los Juegos Olímpicos de Verano?, si se sabe que su realización constituye una vitrina comercial para Colombia por los miles de turistas que vienen a observarlos y un crecimiento económico para la Región Caribe y el país, al visitar tantos lugares hermosos que tenemos.

Sería ¿por falta de interés y voluntad para hacerlos? Cómo entender que, despues de 28 meses de tener la sede, ni siquiera se había conformado el comité organizador de los mismos, ni pagado los 8 millones de dólares estipulados en el contrato suscrito con Barranquilla.

¿Por interés político? Petro propuso extender las sedes a otras importantes ciudades de la Región Caribe (para contrarrestar el poder de los Char), que si bien era loable, imponía una modificación a los Estatutos de la Organización Deportiva que exige una ciudad responsable de los juegos; y la desidia sistemática de las ministras del deporte para congraciarse con su jefe, generaron en Panam Sports la incertidumbre y desconfianza no solo sobre la voluntad de querer organizar los juegos, sino de nuestra capacidad organizativa, de ahí el resultado negativo.

Pese al daño ocasionado a la imagen del país, a la economía, al deporte, a la juventud que creyó en él y a los yerros cometidos, tenemos que unirnos en el propósito de recuperarlos, exigiendo al Gobierno Nacional que responda a la presión popular que ello despertó, desplegando una intensa labor diplomática para conseguir, en la próxima Asamblea Extraordinaria, los 21 votos que se necesitan para que modifique la decisión del Comité Ejecutivo y se ratifique la sede a Barranquilla.

No es una tarea fácil, pero si hay interés y voluntad en los juegos se tiene que hacer una gran gestión en esa dirección, de lo contrario, la frustración será mayor para todos los colombianos.