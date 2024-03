Los nuevos funcionarios de Petro

Gran conmoción ha causado los nombramientos que Petro hizo, de los petristas pura sangre, en puestos de importancia a nivel nacional, por su inexperiencia en las funciones a desempeñar. Pese a lo gravoso de ello, no puede obviarse que dicha decisión está acorde con su deseo de ejecutar, sin reservas, el programa de gobierno que lo llevó al poder, con personas que son más afines a su ideología.

Históricamente, después del Frente Nacional, todos los presidentes han gobernado con sus amigos y, excepcionalmente, con algunos por fuera de ese círculo, para conseguir mayorías en el Congreso y poder convertir en leyes las políticas que los eligieron. Siguiendo la costumbre, no tendría que ser diferente ahora con Petro.

La intranquilidad no debe recaer si van a actuar mal o bien, sino quién va a ejercer el control de sus funciones, fuera de los entes constitucionales: ¿El Congreso, que tiene esa obligación constitucional? Me temo que no, porque los partidos que lo conforma están divididos y acobardados por no tener acceso a los recursos del Estado para mantenerse en el poder, de ahí que no funcionen colectivamente y sí de manera individual, por los ofrecimientos que les hace el gobierno, que le ha dado resultado, pese a no tener mayorías.

Resulta ilógico que el 29,34% (11.443.626) de los votos depositados por Petro le impongan al resto de colombianos (69,36% que surge de la suma del 41,83% de abstención y 27,53% que votaron por Rodolfo) su política ideologizada, que no soluciona los múltiples problemas que padece la población en general, sino que divide al país entre buenos y malos, con una narrativa de corrupción y de deudas históricas que él como parlamentario nunca buscó pagarlas y, ahora, con su ineficiencia administrativa, quiere hacer creer que es la solución.

Frente a esas circunstancias, hoy, más que nunca, se hace necesario presentar al país una propuesta seria, coherente y efectiva, que abarque toda la problemática existente y en la que participe toda la sociedad sin distingo alguno, que sirva para confrontar la de Petro y desenmascarar su estructura populista a la que se aferra a través de subsidios, con incrementos de impuestos, para mantenerse en el poder.

Las marchas, si bien unifican criterios en contra de las políticas del gobierno, por si solas, no conducen a edificar una política pública seria y mancomunada que lleve a la conquista del poder a rectificar los errores actuales.