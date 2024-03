Gracias a las mayorías regaladas

Elegimos a nuestros gobernantes bajo el supuesto de que los recursos públicos serán manejados con honestidad, y por lo tanto, las inversiones hechas con dineros provenientes de impuestos y regalías cumplan al menos con los criterios de pertinencia, prudencia y rentabilidad social.

Tal supuesto ciudadano casi siempre resulta falso. Antes, cuando la corrupción no era al menos tan evidente, o como dijera un expresidente, reducida a sus justas proporciones, los políticos aconsejaban invertir en edificios y vías, obras sobre la superficie, pero no en alcantarillado, ni en salud, menos en educación, pues estas obras no eran visibles para los votantes.

No importa que se sepa que el progreso y la prosperidad de un pueblo requieran de salud, educación, vivienda y trabajo dignos y por ende espacio público y un buen sistema de trasporte. Muchos alcaldes y gobernadores se inventan proyectos que puedan contratar sin licitaciones y menos de manera visible para la opinión pública , de tal forma que la rentabilidad y el destino de la misma permanezcan ocultas en procesos con apariencia legal, amparados en alianzas público-privadas a través de corporaciones, fundaciones o cualquier tipo de organización que puedan controlar, y con el acompañamiento cómplice de las entidades de control, ya por inacción o por actuaciones tardías, que resultan inefectivas.

Nadie pudiera oponerse a la implementación de un sistema de foto multas, en una ciudad con exceso de vehículos y un pésimo comportamiento ciudadano, si tal medida fuera el complemento de inversión en educación cívica, amén de otras medidas, y de contera se hiciera de manera trasparente con claridad en el manejo financiero y en el destino justo de las ganancias.

No es el caso de la medida que el Alcalde acaba de congelar mientras pasan las elecciones, evitando el impacto negativo sobre los resultados.

Tampoco pudiera uno oponerse a un desarrollo turístico como el del llamado “Santísimo”, si al menos fuera trasparente el destino de los excedentes, los recursos pagados a los constructores y artistas, y si la corporación que los maneja tuviera el mínimo de organización democrática, y no fuera el club privado de unos pocos familiares y amigos.

Pero resulta que no solo no es una inversión pertinente, sino que además tiene efectos ambientales indeseables y los supuestos beneficios económicos derivados del turismo tienen ya su canalización hacia unos pocos.

Vienen las elecciones y nada cambiará, porque las mayorías regaladas, ni siquiera vendidas, así lo quieren.