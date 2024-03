Compartir

El médico Donaldo Ortiz, en pasada columna de este diario, nos invitó a elegir una mujer como alcaldesa de Bucaramanga con atributos tales como preparación, ímpetu, vocación de servicio y una hoja de vida limpia.

La sugerencia electoral de mi colega y amigo me trajo a la mente dos candidatas, que en tiempos cercanos y en otros no tanto, pusieron sus nombres a consideración de los bumangueses y no lograron contar con el apoyo para ser elegidas, no obstante sus comprobadas cualidades. Me refiero a Marilú Romero y más reciente a Marta Pinto.

En la política local y nacional, la mujer ha hecho presencia con las mismas virtudes y defectos que los hombres. De ello hay cabal referencia. La sociedad en occidente ha venido reconociendo en los últimos decenios las capacidades de la mujer y su gran aporte de servicio, inteligencia y conocimiento, avanzando con dificultad sobre los prejuicios machistas que culturalmente han privilegiado al hombre.

En los años sesenta del siglo pasado, Simone de Beauvoir sorprendió al mundo intelectual de entonces con su libro ‘El segundo sexo’, tomando un camino aparte del feminismo de la época, para darle una base filosófica y desde el análisis histórico adentrarse en “el mito de la mujer”, desvirtuando los prejuicios del destino biológico femenino y la preeminencia masculina discriminatoria de la “otra” mitad de la humanidad. En democracia, dijo, los hombres gustan de decir que la mujer es igual, pero la realidad muestra otra cosa. Al menos, entre nosotros, esa realidad no parece haber cambiado. Su afirmación de que no se nace mujer, sino que se llega a ser mujer ha suscitado polémica por desconocimiento del contexto en que lo afirma.

Siendo la misma humanidad, no debe haber diferencias en las oportunidades. Hoy hay más mujeres preparadas para ejercer el poder, por ello es deseable que haya al menos igual cantidad de candidatas que de candidatos, y desde mi preferencia no discriminatoria, preferiría, haciendo justicia histórica, a una mujer honesta y preparada antes que a un hombre con las mismas calidades.