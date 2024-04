Sin dinero no hay misión

Opinión de Jaime Calderón Herrera.

¡Pero el dinero no es la misión! En los servicios públicos, las ganancias o excedentes no pueden primar sobre un servicio, menos sobre un derecho fundamental como lo es el de la salud.

Si la electrificación rural hubiera sido entregada a la lógica del mercado hoy no existiría energía en más del 60% de la ruralidad nacional. Con el acceso a la atención de los enfermos sucede algo parecido. Peor en materia de prevención, promoción o temas de salud pública como aseo, agua potable y tratamiento de aguas residuales. Según la Superintendencia de servicios públicos, la ausencia de cobertura rural en acueducto es del 63 %, en alcantarillado 84 % y 80% en aseo. En el área urbana hay carencia de estos servicios entre el 15 % y el 19 %. El mercado no llega donde no hay rentabilidad económica.

El presidente Petro ganó las elecciones con un programa de cambio. Hasta ahora la reforma tributaria logró avanzar en su estructura progresista que luego fue recortada en más de 20 billones de pesos, por cuenta de la Corte Constitucional, al tumbar la prohibición de descontar el monto de las regalías. De allí en adelante los intereses nacionales y multinacionales involucrados en materia de servicios ( salud, vías, financieros, información y otros) enfilaron sus ejércitos de lobistas, congresistas, periodistas para detener cualquier reforma que afectara sus intereses rentistas, mediante una estrategia eficaz de desinformación tendiente a crear miedo y pánico económico y de esa manera destruir la base política de las reformas , lo que obligó al gobierno a defenderse, convocando el apoyo ciudadano en la defensa de sus reformas. Se habla de crisis en el sistema de salud. Recuerdo entonces al ministro que rechazaba tal calificación, bajo el entendido que una crisis es un cambio brusco, mientras que el sistema padece es de unos males crónicos de estructura, incentivos inapropiados, gobernanza, gerencia, corrupción, desperdicio, recursos y uso inapropiado de los mismos por parte de los ciudadanos en algunos casos. Contra el ataque antidemocrático a las reformas, se impone profundizar la democracia dentro de la Constitución y la ley, como lo propone el gobierno.