Entidad fallida

Opinión de Jaime Calderón Herrera.

Después de asistir a una reunión sobre Metrolínea en la Personería Municipal, con presencia de todos los grupos de interés, puedo concluir que es una sociedad anónima fallida por cuenta de un patrimonio negativo y un pasivo impagable. Esta empresa industrial y comercial del Estado, cuyo principal accionista es el Municipio de Bucaramanga, debió administrar y coordinar el Sistema Integrado de Trasporte Masivo, es decir, gestionarlo de acuerdo con lo planeado por la autoridad de trasporte. Pero lo hizo muy mal, y ahora prima la movilidad informal, contaminante, riesgosa, y en el horizonte, no se avizora la solución.

La operación debió hacerse con más de 400 vehículos con especificaciones claramente definidas. Quedan 30, y los faltantes son suplidos de manera engañosa con aproximadamente 120 buses viejos, contaminantes, sucios, sin acceso a las plataformas altas de las estaciones. El incumplimiento de los operadores ha hecho mérito para multas de más de 80 mil millones de pesos por años, que el ente gestor no ha cobrado.

El alcalde tiene la obligación de citar la asamblea que ordene la liquidación de Metrolínea SA, dado que el municipio posee un 94% de las acciones, pero sin corresponsabilidad en los pasivos de la mencionada fallida entidad. Los activos de los municipios les pertenecen a ellos y no a Metrolínea, por tal razón no aparecen en los procesos de cobro, ni en los balances de los municipios. Además, el gobierno, por mandato expreso del convenio de cofinanciación y por los documentos CONPES, no puede girar dineros para el pago de laudos o sentencias arbitrales. Por tal motivo me sonó increíble e imposible, el anuncio hecho por el alcalde Beltrán de un supuesto apoyo del presidente, en el sentido de girar a condición de no liquidar.

El Plan de Desarrollo debe presentar de manera expresa ante el Concejo la manera en la que el gobierno va a decidir acerca del ente gestor y va a manejar los litigios y al trasporte complementario al sistema masivo. Debiera tener en cuenta los proyectos de cable y el monorriel propuesto por el ingeniero Ismael Orozco.

