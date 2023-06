A las puertas del infierno

Quiero decir que aún podemos escoger no entrar, cambiar el rumbo. No quiero se catastrofista, pero la ciencia viene advirtiéndonos por décadas que, si cruzamos la frontera del calentamiento del planeta, nos espera el averno. Pocos podrán decir que no lo saben, pero demasiados desean ignorarlo. La inercia de un modelo basado en combustibles fósiles y liberador de metano a la atmósfera nos conduce inexorablemente hacia un destino irreversible con graves consecuencias para la vida en el planeta.

Necesitamos de más bosques, pero la deforestación continúa, requerimos de ríos, mares y océanos limpios, pero desde las urbes los ensuciamos con impunidad inadmisible, destruimos los humedales ácidos con la disculpa de un desarrollo fatal.

Un efecto que estamos sufriendo ya, es el de las lluvias torrenciales causadas por el contraste de temperaturas entre aire frío y aire caliente, y que se presentan con gran intensidad y durante períodos cortos de tiempo, produciendo inundaciones y deslizamientos de tierra con las consecuencias que conocemos muy bien, pues alimentan las noticias cotidianas. Sin embargo, seguimos afectando el ciclo del agua al endurecer el suelo con cemento, pavimento, PVC o cerámicas. Algo que se me antoja estúpido, aunque creo conocer la motivación, es la costumbre de los mandatarios locales y territoriales de reformar cuanto parque o espacio público haya en el territorio, eliminando el espacio verde, endureciendo el suelo evitando la absorción del agua por el mismo, agravando los efectos de las lluvias torrenciales. En Bucaramanga hay más de 20 mil viviendas en riesgo, lo sucedido en Zarabanda y Cuyanita fue una advertencia más.

Ya es paisaje ver en las montañas de Colombia y en las áreas urbanas afectadas de erosión o de movimientos en masa, las pantallas atirantadas para contener taludes, que según me han comentado expertos en el tema, muchas de ellas se hacen sobre terreno cuyo soporte no brinda garantías.

Bucaramanga y el área metropolitana son territorios de alto riesgo y gran vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático por lo cual se hace necesario una transformación en el comportamiento de los ciudadanos más allá de las obras civiles de mitigación del riesgo, a las cuales no se les ha dado la prioridad que se requiere.