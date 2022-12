Los diciembres suelen ser momentos para la reflexión y para hacer balances personales. Sobre esto último, me he preguntado qué tan importante es conocerse a sí mismo como condición necesaria para que el juicio sobre las realizaciones y frustraciones sea objetivo y no fruto de las autopercepciones y sesgos cognitivos.

Suelo decir ante los equipos de trabajo en que participo, que uno no es lo que cree que es, sino lo que los demás piensan que uno es. Tal afirmación no es fruto de una divagación personal sino aprendida en un evento de asesoría para obtener la eficiencia en el trabajo en equipo. En tal ocasión nos recomendaron hacer un ejercicio consistente en opinar de manera escrita y anónima sobre los demás compañeros de trabajo, y luego en reunión abierta, las percepciones expresadas se darían a conocer a cada uno de los participantes.

Esta tarde, leyendo un artículo de Daniel Cossins publicado en New Sientist, recordé dicha experiencia, cuando el autor nos advierte que “el conócete a ti mismo” resuena desde la antigüedad. Durante mi juventud aprendí sobre la importancia de la introspección, es decir, acerca de reflexionar sobre sí mismo, para luego pasar a la contrición de corazón y al propósito de enmienda. Dice la sicóloga Laura Human que nuestras autopercepciones predicen bien nuestros comportamientos y son cercanas a las percepciones que las personas cercanas tienen sobre nosotros. Sin embargo, resulta útil evaluar nuestra personalidad en términos de extroversión, amabilidad, escrupulosidad, apertura mental y neuroticismo mediante pruebas que los sicólogos han diseñado con consistencia. Para muchos expertos, tendemos a sobrestimarnos y por tanto cualquier esfuerzo para conocernos es valioso desde la introspección y desde las pruebas de personalidad.

Conversando con un conocedor de la cultura china me comentaba que el valor supremo de ésta es el de la armonía en contrario al de la franqueza, que en el terruño la consideramos como un valor fundamental; dicha charla me hizo pensar en la conveniencia de privilegiar la armonía y la introspección sobre la franqueza. Conocernos mejor sin juzgar a los demás buscando la armonía, nos permitirá ser más felices en navidad y año nuevo.