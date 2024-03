Comamos bien

Somos una especie en permanente adaptación. Durante millones de años nos hemos acostumbrado a comer de acuerdo con la disponibilidad de alimentos que nos brinda el entorno y así conseguir la energía necesaria para sobrevivir y reproducirnos. Al mismo tiempo interactuamos con millones de virus que se insertaron en nuestro genoma y con millones de bacterias y hongos que junto a muchos virus conforman “la microbiota intestinal” responsable de la producción de moléculas en el llamado eje intestino-cerebro. Todo modulado por nuestro sistema inmune, que cuando se alborota produce inflamación, la cual se asocia a obesidad, cáncer, diabetes y enfermedad cardio- cerebro -vascular. Un error conceptual es tratar la obesidad con ejercicio. Cualquier rutina de ejercicio será sometida al “ajuste metabólico” y luego de una leve reducción de peso, éste se estabilizará, pues los sistemas que regulan el hambre y la saciedad hacen coincidir lo que comemos con el gasto de energía. No esperemos perder más de 2 kilogramos en un año haciendo intensas rutinas de ejercicio. Entonces, el científico Herman Pontzer se pregunta: ¿Qué otra cosa podríamos esperar de quinientos millones de años de sintonía evolutiva, donde perder peso era un signo de fatalidad inminente? Pero si bien el ejercicio no es tan eficiente para reducir peso, si lo es para fortalecer nuestros músculos, mantener sanas nuestras mentes y corazones, por la vía de reducir la inflamación mediante la modulación del sistema inmunológico.

Lo que funciona para bajar peso es comer menos, independiente de qué consumas. No importa si eres carnívoro o vegano. No importa que te alimentes con dietas culturales que obedecen a la disponibilidad de alimentos en el territorio, tales como mute, cabro, ajiaco, cuy y demás. Si consumes alimentos en la cantidad y proporción adecuados, no serás obeso. Eso sí, debes evitar a toda costa ingerir los productos ultra procesados que engañan a nuestro sistema de recompensa neuronal, son adictivos, son deliciosos, eventualmente más baratos, ahorran tiempo, son imitaciones de alimentos, pero ... son muy dañinos y responsables de la obesidad con malnutrición. Ni bebidas carbonatadas, ni helados industrializados, ni paquetes que alteran nuestra inmunidad.