Diseño de anticuerpos: ¿la solución?

En una columna anterior contaba como el investigador Christopher E. Mason propone como un deber ético el rediseño de nuestro ADN y al de otras especies, con el propósito de hacernos tolerantes a los cambios en el planeta y tolerar los rayos solares y los cósmicos, ante la necesidad de explorar otros mundos, para colonizarlos, tanto en nuestro sistema solar como fuera de él.

Ahora, la ciencia ha logrado decodificar al ADN, pero es mucho más lo que se desconoce de él que lo que sabemos. Igual sucede con nuestro sistema inmunológico, gracias al cual logramos controlar infecciones y tumores, pero su mal funcionamiento puede también enfermarnos. La pandemia del Covid 19 ha sido un campo propicio para estimular a los investigadores en profundizar en ambos campos. Hemos aprendido bastante, desde cuando Ehrlich, a finales del siglo XIX, estudiando la tuberculosis en ratones, y la supervivencia de éstos después de inyectarles la toxina producida por el bacilo de Koch, denominó anticuerpos, a “un algo” que generaba la defensa ante el microbio invasor. Ya sabemos que son producidos de una manera compleja y elegante por las células que se conocen como células B, cada una produce uno en forma de Y (o en forma de I), con una forma particular en el extremo de la doble punta, y que son capaces de unirse a la proteína o a la toxina del germen, logrando muchas veces neutralizarlo, pero otras no. Los científicos entonces han logrado producir anticuerpos mediante clonación de células B: los anticuerpos monoclonales, utilizados hoy con éxito en algunas enfermedades. También están estudiando rediseño de anticuerpos y la posibilidad de recolectar células B y mediante edición genética crear un anticuerpo particular y luego inyectarlo.

La ciencia avanza en “el conocimiento de nosotros mismos”, sabemos más de nuestro sistema de defensa y del diseño de genes y anticuerpos. Grandes fondos públicos se usan para investigar donde la incertidumbre es inmensa, una vez hecho los filtros, el capital privado investiga con menor riesgo de fracaso, pero cada paso adelante ha sido muy costoso, lo cual obliga a preguntarnos, si los nuevos tratamientos estarán disponibles para todos.