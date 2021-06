Egan Bernal y Daniel Martínez nos enseñaron las bases de un trabajo de equipo para vencer. En el deporte más exigente de los imaginados, colombianos de origen humilde nos enseñaron a mares, sin saber si seremos capaces de aprender.

Somos una nación acrisolada en el dolor, en la frustración. En el concierto internacional no sobresalimos como pueblo virtuoso, lo cual no quiere decir que no haya colombianos que han logrado el reconocimiento casi universal. A decir verdad, han sido muy pocos, y sus éxitos no logran compensar el manto de vergüenza tendido por déspotas, expoliadores y narcotraficantes, maleantes todos, incursos en delitos que ofenden a la humanidad y con un nivel de impunidad que añaden deshonra.

Sin embargo, el grueso de la sociedad colombiana está compuesto por gentes generosas, amables y hasta felices, a pesar del oprobio a que han sido sometidas, a pesar de las condiciones adversas con las cuales tienen que lidiar durante toda su vida. Ante la ofensa permanente de gobernantes, políticos y mafiosos en contubernio, nuestra esperanza la han iluminado algunos personajes desde las letras, el arte o el deporte. Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Shakira, Fernando Botero, Falcao, El Pibe Valderrama, y en el ciclismo Cochise, Lucho, El Chavito, Rigo, Nairo y Egan Bernal entre tantos otros (imposible de nombrarlos a todos). Como es notorio, los grandes triunfos que nos llegan al alma nacional, a justos y a pecadores, han sido los de los campeones en bicicleta, todos ellos representan a las mayorías de donde ellos provienen. Curtidos en el esfuerzo diario, superando la marginación, venciendo la carencia de oportunidades. Sus cuerpos de atletas mestizos, fueron esculpidos por la disciplina, la inteligencia y el agua de panela. Sus mentes privilegiadas obedecen a los valores infundidos por sus madres principalmente, su humildad abofetea a los poderosos desdeñosos que solo los reconocen después del podio. También tuvieron suerte, pudieron ser víctimas de la violencia barrial, de la imprudencia criminal de un conductor en la carretera, de una represión violenta y desproporcionada del Estado.

¡Colombia brilla en la bicicleta!