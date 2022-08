Me senté tranquilo frente al televisor a ver lo que me imaginaba una ceremonia más de posesión de un presidente. No tenía mayores expectativas después de “haber envejecido en tantos espejos, haber buscado en vano la mirada de mármol de las estatuas, haber examinado litografías, enciclopedias, atlas, haber visto las cosas que ven los hombres” a la manera que Borges escribió en algún poema. Pero la verdad fue que mi estado de ánimo resultó sorprendido por la factura y contenido del discurso de Roy Barreras, por el significado de Francia Márquez como vicepresidenta, por la postura de la banda presidencial al presidente por parte de la hija del jefe del M-19, asesinado cuando después de ser amnistiado como consecuencia de un proceso de paz, fuera acribillado dentro de un avión por su propio escolta cuando fungía de candidato presidencial, en tiempos cuando el M-19 gozaba de prestigio y por tal motivo, Pizarro tenia posibilidades de crecer como opción presidencial. Faltaba la alocución del nuevo Presidente, a quien un Duque pequeño le había negado posesionarse con la espada de Bolívar que el M-19 había sustraído y luego devuelto por parte de Antonio Navarro. El nuevo Presidente ordenó que la trajeran... y la trajeron. Fue el acto simbólico que señaló que las armas se deponen y la vía democrática se elige como único camino para acceder al poder para gobernar a los colombianos. A Gustavo Petro le va mejor improvisando que leyendo, pero fue claro y contundente para reafirmar su compromiso con la Constitución y las Leyes, con la Paz y con un gobierno para todos, en el entendido de cerrar las grandes brechas de la inequidad. Un discurso de un demócrata.

Sin duda habrá cambios estructurales, el rumbo tendrá un giro sin convulsiones, su equipo de gobierno da confianza de no improvisación y de respeto por las instituciones; las Fuerzas armadas y Policiales aumentarán su prestigio, apoyo y eficacia al lado del pueblo y en la defensa de los derechos humanos. La comunidad internacional valorará a este estadista colombiano y hoy la Nación se siente con alivio pero preparada para la dificultad.