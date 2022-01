Disminuir la desigualdad social y crear las condiciones para recuperar la confianza en nuestra sociedad y en nuestras instituciones, es el mandato que entregamos los colombianos a quienes aspiren a dirigirnos. Nos urge sentirnos satisfechos, estar alegres, tener bienestar, pero la codicia de muchos empresarios, de muchos políticos y de los mafiosos, se alinea para producir crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) concentrando riqueza y creciendo en desigualdad. La recuperación económica es perversa si concentra el ingreso. Lo hemos oído mil veces, los ricos más ricos y los pobres más pobres. El trabajo informal tiene jornadas de 14 o más horas, situación similar sufren los taxistas y los contratados de manera tercerizada, los trabajadores de la salud entre ellos. Ese mayor trabajo para conseguir un mayor ingreso de supervivencia no solo no logra su objetivo, sino que carcome hasta la destrucción los lazos sociales, y en conjunto, elimina el capital social indispensable para generar una sociedad solidaria. Trabajemos por un Estado que cuide a sus ciudadanos protegiéndonos en términos de salud, desempleo y pensiones, siempre y cuando los dineros no queden atrapados en la corrupción, como ha sucedido y al parecer continúa sucediendo con los Planes de Alimentación Escolar (PAE). Nos urge alejarnos del conflicto armado y de la violencia civil, para lo cual las instituciones armadas pertinentes deben dejar de ser vehículos e instrumentos de daño y transformarse en entidades eficaces, ajenas a la corrupción y cercanas al ciudadano.

Qué tanto bienestar sentimos viviendo en Colombia, qué tan satisfechos estamos y qué tanta alegría nos produce ese vivir en la patria. Si la respuesta en una escala de 1 a 10 es menor a ocho, debemos buscar un cambio de verdad hacia un Estado de Bienestar.

La OCDE valora el “índice de vida mejor” mediante la calidad y costo de la vivienda, ingreso de los hogares, seguridad laboral y desempleo, calidad del medio ambiente, seguridad y delincuencia, educación, apoyo social, equilibrio entre la vida laboral y la personal. Deduzcan ustedes dónde estamos y tomen una decisión en la línea correcta. Yo insisto en que es con Alejandro Gaviria, complementado con un Congreso de gentes honradas.

La vocación del hombre es la felicidad. ¡Busquémosla!