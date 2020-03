La humanidad permanece amenazada por varias clases de virus, y entre otros, los coronavirus. No obstante, la investigación sobre ellos no ha sido la requerida, pues la financiación depende del interés comercial, dado que el modelo económico predominante, deja en manos del mercado hasta las pandemias. Registramos la gripa española que mató a la mitad de quienes la contrajeron, luego recordamos al SARS que comprometió las poblaciones de casi 30 países. La gripe porcina (H1N1), originada por otro virus que salta de animales a humanos, creó alarma similar a la actual, e indujo en 2009 a la compra innecesaria del medicamento oseltamivir, por un valor de algo así como 34 mil millones, el cual a la postre no fue lo eficaz que dijo la Organización Mundial de la Salud OMS, la gripe se diseminó menos de lo esperado, murieron menos de lo que anunciaban (uno entre cinco mil infectados) y el año pasado hubo que invertir otra suma millonaria para deshacernos de 300 mil tratamientos que se vencieron en 2014. La Contraloría se pronunció advirtiendo transgresiones en la adquisición del medicamento, pero ya sabemos que en Colombia nada pasa.

Saber la letalidad del Covid 19 es imposible hoy, pues solo lo sabremos cuando haya terminado la pandemia, aunque el comportamiento hasta ahora nos da una cifra preliminar del 1%, es muy posible que al final sea un décimo de la informada hoy.

A presente se calcula que el 80% de los contagiados padecerán un resfriado común, y el 20 % enfermarán más y algunos tendrán necesidad de hospitalización y otros irán a cuidado intensivo. Si desaparece rápidamente la pandemia como en los casos mencionados, no habrá incentivos para investigar para algo que no tendrá mercado en el futuro inmediato. Sabemos que habrá otro “spillover” de coronavirus, pero no cuándo, por ello serán las naciones las responsables de destinar fondos suficientes para investigar sobre el tema sin expectativas comerciales sino de bienestar de la humanidad.

Solemos apodar a las gripas, como “el abrazo de Chávez”,” el abrazo de Uribe”, etcétera ¿será el Covid 19 el abrazo del Ñeñe?