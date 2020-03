Después del exterminio de los aborígenes gobernados por el cacique Mompoj y de cara al río, Mompós se erige con belleza sobria y elegante, que habla del pasado de los nobles que vinieron a vivir de sus siervos y esclavos. Algunos privilegiaron su supuesta estirpe, otros se mezclaron y dieron nacimiento a hermosas e inteligentes mujeres y a hombres sensibles, sesudos y arrojados: 400 valientes mompoxinos le permitieron reiniciar a Bolívar la campaña libertadora que lo condujo a expresar: “Si a Caracas le debo la vida, a Mompós le debo la gloria”.

El cantor del río, como se conoce al maestro José Barros, escribió de manera insuperable: “Mi vida está pendiente de una rosa/ Porque es hermosa y aunque tenga espinas/ Me la voy a llevar a mi casita/ Porque es bonita mi rosa Mompoxina/ Tiene en sus ojos la dulce ensoñación/ De mi linda región, por eso yo la quiero/ Ella me ha dado toda la inspiración/ De mi linda canción, porque ella es mi lucero”. Inspiración que alimentó también los sueños del precursor de la poesía negra americana, Candelario Obeso, nacido del amor de un español por una mujer de origen africano. Obeso fue ingeniero, diplomático, poeta, contertulio de Caro y de Cuervo, entre muchos. Le cantó así al boga y a su mujer Mompoxina: La negra del alma mía/ mientras yo brego en la mar, / Bañado en sudor por ella/ ¿Qué hará, ¿qué hará?/ Tal vez por su zambo amado/ doliente suspirará...Los despojos del poeta reposan en un bello cementerio de su ciudad, que advierte a la entrada que allí “es el lugar donde confina la vida con la eternidad”. Dicho cementerio alberga seres idos y gatos presentes. La anécdota es que al sepelio de un ilustre político al que apodaban “El gato”, llegó su mascota felina que no quiso nunca más separarse de su tumba, gesto que alentó la gratitud de la familia y alimentarla diariamente. Hoy, una gatería reside en la capilla del cementerio, y son aceptados casi como dioses egipcios. Esa bella Mompox comparte con los felinos el enigma, la belleza y la elegancia.