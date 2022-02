En una democracia real se deben respetar todos los derechos ciudadanos. Uno de ellos es el de la movilización libre y segura a través de los espacios y las vías públicas. Si bien es cierto que en Colombia no se respeta el más básico, cual es el derecho fundamental a la vida, como quiera que el año pasado hubo 96 masacres y en lo que llevamos del 2022 ya van diecisiete, y por otra parte en 2021 hubo 13.079 homicidios de los cuales un poco más de ocho mil fueron en la modalidad de sicariato, revelándonos la barbarie de una sociedad sometida por el crimen; no es menos cierto que esta cruel realidad no impide que insistamos en exigir que las autoridades nos garanticen también la movilidad libre y segura en el área metropolitana de Bucaramanga, comprometiendo a todos los ciudadanos en la real defensa de este derecho. Es verdad que la infraestructura vial es insuficiente y de mala calidad, lo que ha incentivado el trasporte individual, la proliferación de vehículos privados, taxis, motos, mototaxis, vehículos “piratas”, pero por sobre todo, gran parte del problema obedece a un comportamiento ciudadano de trasgresión permanente de las normas viales y con autoridades de tránsito dedicadas a hacer retenes con el principal objetivo de cobrar multas con el menor esfuerzo, pero dejando al libre albedrío de los ciudadanos el parqueo obstaculizador y ralentizador del flujo vial. La impunidad es total en materia de infracciones y la cultura vial se caracteriza por los antivalores, lo que también se constituye en causa de riñas, agresiones verbales y físicas, amén de poner en riesgo la vida de los ciudadanos que en general sufrimos la ausencia de convivencia y seguridad.

Supongo que las direcciones de tránsito del área metropolitana deben tener datos objetivos sobre la problemática y que están obligados a convertir en información, para conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil elaborar y ejecutar un plan de acción que combine trasporte multimodal con autoridad y con cultura ciudadana, organizando además las actividades de subsistencia de quienes laboran desde la ilegalidad. ¡Los expertos deben opinar y proponer!