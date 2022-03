No, no es lo que usted está pensando. No se trata de elecciones ni de electores, se trata de los números. Si recuerdan esos hermosos años escolares, vendrá a sus mentes un profesor de matemáticas que les enseñó que los números debíamos clasificarlos de esa manera. Los primeros se expresan como fraccionarios, o también como decimales, solo que algunos decimales no tienen fin, y esos son los irracionales, entre los cuales encontramos uno muy famoso: el Pi.

No tengo la menor idea de quienes deciden que hay que celebrar o conmemorar, por ejemplo, el día de la mujer, o el del médico, o el del abogado, solo sé que al momento de escribir esta nota, estamos celebrando el día de las matemáticas simbolizada en el día del Pi, y dado que marzo es el mes tres, y hoy, su día catorce, escrito como 3,14 da lógica y razón a la celebración, pues además, la lógica matemática es aquella ciencia que estudia el razonamiento. Insisto que no estoy refiriéndome a ningún comportamiento electoral, así sea que también tenga su día internacional como es el tres de febrero.

Una de las deficiencias en la educación colombiana está en presentar las matemáticas como algo difícil y en ocasiones inextricable. El estado debería garantizar la profundización en el conocimiento de los profesores de esa área del saber y en el de la pedagogía en particular de esa materia. Supongo que las matemáticas recreativas pudiera ser un buen recurso. Convertir la matemática en “matemagia”, como propuso alguien en el pasado siglo, sería una buena idea.

Volviendo al número Pi, recordemos que es una constante muy importante por su relación con la longitud y el diámetro de una esfera por lo que su símbolo deriva de la palabra griega que alude a perímetro. Los babilonios se acercaron al concepto, pero solo hasta 1700 fue usada en navegación. Sabemos que es un número irracional, tanto como el comportamiento humano al elegir. Por hoy, me haré el Pi... ante los resultados.