O simplemente un actor más, de una estrategia de gobierno sustentada en el engaño. He leído que el ser humano es más proclive a creer una falsedad que una verdad, como consecuencia de nuestra capacidad para imaginar, un producto evolutivo de nuestra corteza prefrontal. Nos encantan las fantasías a sabiendas que no son ciertas. Muchas mentiras nos producen placer. El halago nos genera gratitud, así sepamos que no es real. Nos creemos mejores de lo que un registro fotográfico, o el mismo espejo nos muestran. Solemos mentirnos y cualquier mentira encuentra siempre un testigo que la avala.

Una cosa es que un gobernante deba alentar esperanzas a su pueblo, pues la creación de un propósito común es un requisito necesario para la construcción de una nacionalidad, y otra cosa es que lo engañe con el propósito mezquino de mantener el poder. La esperanza no se genera desde la mentira sino desde la realidad, o si lo prefieren, desde la verdad. El reconocimiento de las adversidades, hace posible entender, que la unión de fuerzas de una nación puede superarlas. La historia universal está llena de ejemplos, al igual también de ejemplos de destrucción desde los liderazgos fantasiosos, delirantes y discriminatorios.

En la política colombiana la mentira ha sido muy exitosa. El partido del hoy presidente, ganó de manera estrecha, pero ganó, el plebiscito sobre la paz con consignas falaces que despertaron emociones incluso de odio, y por supuesto de división nacional. Al propósito común, lo rompieron sin importarles que harían añicos de una nación. No importaba, porque de lo que se trataba era de tener el poder suficiente para mantener privilegios a unos pocos, resultado que obtuvieron con Duque, a quien es muy difícil cogerlo en una verdad. Hoy mienten también los poderes que debieran controlarse entre sí, pero que en la práctica obedecen a una misma batuta. Un estudio reciente mostró que los perros detectan la mentira mejor que los humanos. En la foto del presidente, a propósito del día de las mascotas, quedó registrado el esfuerzo del animalito para huir del amo que entregará un país hecho polvo.