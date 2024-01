El sistema de salud, fundado en 1993, hizo parte de las reformas globales de los ochenta, que incluían la privatización de los servicios de educación y de salud. Con el desarrollo del modelo garantista de nuestra Constitución gracias a la ley estatutaria 1751 de 2015, se reconoció la salud como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar en su goce efectivo, dejando sin piso el manejo de sus recursos públicos por parte de privados.

Desde el 2000 el sistema ha estado bajo amenazas serias que comprometen su sostenibilidad financiera además de graves hechos de corrupción. En el mejor de los casos el acceso con oportunidad a la atención de los enfermos solo llega al 20 % de la población no obstante que más del 95 % está asegurada. Pero lo más grave es la casi inexistencia de medicina preventiva.

Contra los recursos, que provienen en 80% de los impuestos generales, giran enfermos provenientes de una población cada vez más numerosa, vieja y enferma, farmacéuticas que introducen moléculas de alto costo con poco o nulo valor agregado, hospitales y clínicas, médicos, sector financiero, empresas mal llamadas promotoras de salud...en lo que se conoce como presión democrática más presión tecnológica más presión demográfica. Para el gobierno, los dineros bien manejados y con prevención de la enfermedad y control de la presión tecnológica, la UPC es suficiente, pero las EPS piden más, que no les alcanza, pero no sustentan con datos su afirmación con frecuencias, atenciones, costos que justifique los billones que reciben por anticipado.

Se han liquidado más de 120 EPSs, dejando deudas billonarias con impunidad. Y han sido liquidadas por causales tales como desviación de recursos, inviabilidad financiera, carencia de redes (afilian, pero no contratan los servicios), negación de autorizaciones, demoras o ausencia en suministro de medicamentos, etcétera. Hoy están presentes 29 que reciben por anticipado 83 billones de pesos, de las cuales once no informan sobre el número de prestaciones brindadas ni sus costos, datos necesarios para el cálculo de la UPC; solo cuatro suministran datos que pasen la validación para el cálculo técnico del valor de dicha unidad, a la cual me referiré en la próxima columna.