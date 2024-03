Compartir

Llevo meses pensando en escribir esta columna. ¿Qué es la canola? ¿Alguien conoce una planta de canola? Nuevamente, la publicidad engañosa dice que la canola es más saludable que la soja, algodón, cárcamo y el aceite de maíz. Nos dicen que la canola, a pesar de ser un producto de ingeniería genética, no tiene grasas trans, una de las sustancias químicas más dañinas para el cuerpo humano. Desde una posición bioquímica molecular, la canola tiene más grasas trans que los aceites mencionados. Los defensores de su uso argumentan que la canola tiene más aceite Omega-3. Lo que no cuentan es que el aceite de canola, para poder soportar la cocción a temperaturas elevadas, necesita una docena de procesos químicos para que no se ponga rancio. Estos procesos incluyen hidrogenación y desodorización de las grasas Omega-3, aumentando el contenido de grasas trans en más de un 40%. Pero nuevamente nos engañan. Mucha cadena de restaurante de comida rápida refiere usar la canola para fritar papas, hamburguesas, salsas y aderezos de ensalada, productos horneados y lo intercambian por aceite de soja genéticamente modificado igual de dañino.

En 1985, la FDA prohibió el uso de la canola en las fórmulas lácteas de niños, porque retardaba el crecimiento; nuevamente lo utilizan como ingrediente de cientos de productos alimenticios refiriendo que es muy bueno. Como la FDA ha sido manipulada y todos los niveles de grasas trans son malos, ha autorizado que los alimentos con menos de 500 mg de traza trans por porción de media taza incluyan en las etiquetas “No grasas trans”.

Pero ¿qué produce la canola? Disminuye la vitamina E del cuerpo produciendo enfermedad cardiaca, cáncer y enfermedades cerebrales; cambia los contenidos de las paredes de los vasos sanguíneos alterando la mayoría de procesos químicos del cuerpo; afecta las plaquetas alterándolas y desequilibrando el sistema de coagulación; niveles elevados de grasas trans se han relacionado con la presencia de cáncer de pulmón. Consumir aceite de canola diariamente aumenta los niveles de triglicéridos en más de un 47%. La canola no es saludable para cocinar.