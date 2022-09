No se si sentir vergüenza, tristeza o dolor el ver los videos donde un “extranjero” ataca a un alférez y otro, donde un conductor saca un machete pata atacar a otro agente que simplemente, están ejerciendo autoridad. O como el motociclista en contravía y por el andén, “madrea” al que lo encara o le echa la moto encima. Con todo respeto, alcaldes, esto no debe permitirse. A esos “pseudo asesinos sociopáticos” hay que detenerlos y dar ejemplo, antes que maten a alguien. Por favor no más niñas o jóvenes asesinados por robarles el celular. ¿Cuánto duró en las autoridades el duelo por la niña de La Normal asesinada o la atropellada por el borracho de las nueve de la mañana en día laboral?. Por favor, dónde quedó la ética y vergüenza.

Los que preguntan ¿qué es cultura ciudadana?, son herramientas “políticas” que buscan la transformación de los ciudadanos en base a medidas autoregulatorias dirigidas, orientadas y coordinadas por las personas elegidas para ejercer autoridad. Pero si no tenemos autoridad, ¿quién promueve la cultura ciudadana? Y eso que ya cumplimos 400 años con cientos de promesas transformadas en cenizas.

Pregunto si tenemos que seguir callados cuando la ciudad en Colombia que era ejemplo de orden, organización, civismo y cultura ciudadana, es la población del atraco, grosería, desorden, contaminación, narcotización, caos, corrupción y “todos felices”.

La semana pasada mi exmaestro admirable, doctor Moisés Wasserman publicó la columna “las ventanas rotas”: “si un edificio tiene una ventana rota y no se repara, pronto empezarán a tirarle piedras a las otras y terminará como un refugio criminal”. Esta teoría crimilalística está sucediendo en Bucaramanga. Cada día mas desorden sin olvidar los miles de huecos en la mayoría de calles o sino miren barrios como Sotomayor o la carrera 29 de Bolarquí.

Seguirán pasando los años y las autoridades mentirán para ser elegidas, sin cumplir lo prometido.

Insisto en lo mismo: ¿Qué queremos entregarle y dejarle a nuestros hijos y nietos? Increíble que no podamos caminar en nuestras calles ante el miedo de ser asesinados por atracadores “cuchilleros” con nombre propio.