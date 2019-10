Definitivamente no sabe uno qué pensar sobre la catástrofe que se avecina si siguen destruyendo Santurbán. Esto no es política. La salud de media Colombia y de los cientos de niños que no han nacido, vale 35 millones de dólares? Acabar con el agua de media Colombia y la despensa agrícola de Norte de Santander y áreas vecinas, cuesta tan poco? Los santandereanos estamos tan desvalorizados y valemos “cinco” como lo expresó el presidente de la minera? Quiero oír opinar a la clase política y los qué pretenden gobernarnos. O la mermelada no los deja hablar. No tienen hermanos, hijos, nietos? No saben que finalmente todos nos enfermaremos al respirar arsénico, monóxido de carbono, PM2,5, PM10, óxido de nitrógeno, material radioactivo y muchos venenos más. Para esto no hay medicinas. La remediación (corregir daño y contaminación) de la mina Giant en Canadá (similar a Santurbán) vale 600 millones de dólares el año. Será que el alquimista Carrasquilla nos va a dar por adelantado ese dinero para ir arreglando lo que la minería destruirá para siempre.

Justifica destruir en forma irreversible un páramo por un pedazo de oro? Ya lo hemos dicho, Santurbán es el regulador del clima de media Colombia y alrededores.

Por favor, miren sus hijos y nietos y piensen en ellos. Qué quieren dejarles. Desiertos? Aguas ácidas? Ausencia de lluvias? Cero flora y fauna? El hombre es el único animal que depende de las bacterias, insectos y animales para poder vivir y ellos desaparecerán. Su decisión es vital para la vida futura de todos, sin distingo de clase, seamos de derecha, izquierda, centro, arriba o abajo; todos, absolutamente todos, padeceremos las consecuencias al permitir destruir Santurbán.

Nuevamente, quieren que sus hijos y familiares empiecen a respirar o tomar más arsénico, el peor tóxico que existe en la naturaleza, productor de cánceres diferentes y enfermedades neurodegenerativas?

Tendrá racionalidad el pensamiento de nuestros dirigentes al permitir destruir la naturaleza sin conocerla; y más grave, no impedir las consecuencias de su destrucción? Como la minera lo dice en sus videos, no conocen el daño ambiental que producirán.