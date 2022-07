El magnesio es uno de los siete minerales esenciales indispensables en la vida humana. El magnesio es vital en el funcionamiento de todas las células del cuerpo, en especial el corazón, músculo y riñones. La mitocondria ( batería del cuerpo) necesita el magnesio para funcionar en forma apropiada. En más de 300 reacciones enzimáticas del cuerpo, como la regulación de la presión arterial y vasos sanguíneos, funcionamiento del sistema nervioso y del músculo, se necesita magnesio. Al ser antagonista del calcio, regula el tono de los vasos sanguíneos. La vitamina D necesita el magnesio para poderse activar. El 60% del magnesio del cuerpo se encuentra en los huesos y la deficiencia se asocia a la osteoporosis. El músculo cardiaco y el esquelético necesitan magnesio para poder contraerse en forma eficaz siendo gran preventivo en la aparición de los calambres. Las tendencias alimentarias actuales están produciendo deficiencias de magnesio en más del 50% de la población americana y en políticos colombianos. Las enfermedades crónicas, envejecimiento, medicamentos, pésima calidad de la tierra por el uso exagerado de pesticidas, los alimento refinados y procesados, las duodenitis parasitarias, el uso crónico de diuréticos y la diabetes tipo 2, son causales de la epidemia de deficiencia de magnesio.

Las personas con concentraciones adecuadas de magnesio no presentan migraña. Sin magnesio el cerebro funciona en forma inadecuada al no recibir oxígeno. Sin magnesio no hay procesamiento en las redes neuronales con pérdida de la capacidad de aprendizaje, concentración y memoria y alteración en permeabilidad de la barrera hematoencefálica.

Prevenir la deficiencia de magnesio es vital para el funcionamiento celular. Se logra consumiendo con frecuencia espinaca, brócoli, col, aguacate, acelga, papaya, frutos secos como la almendra y semillas como la calabaza y sésamo. Hay factores que disminuyen la absorción del mineral de los alimentos como los pesticidas y herbicidas en sus cáscaras. El procesamiento y la cocción exagerada de los alimentos disminuye el contenido del magnesio. Consumir en forma exagerada azúcar químico como la fructosa derivada del jarabe de maíz aumenta la eliminación del magnesio por el riñón con efectos secundarios, especialmente en sistema nervioso.