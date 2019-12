Afortunadamente para el 99% de los colombianos llegó la Navidad. Una minoría no disfrutará estas hermosas fiestas al respirar odio y amargura. Lo grave es que sus hijos heredan estos mismos sentimientos que los afectará durante su existencia. La Navidad no debería ser un acontecimiento momentáneo, sino una parte del hogar y espiritualidad que llevamos en el corazón todo el año.

El sueño de todo niño es armar el árbol de Navidad y pesebre. La tradición del árbol, de origen alemán, nace en el siglo VI y la difundieron sacerdotes Celtas. La creencia la origina el pensar que un árbol gigantesco sostenía el mundo y en las ramas se encontraban el sol, la luz y las estrellas. Para imitar las estrellas, se empiezan a iluminar. Los árboles en la región no perdían su follaje por esto lo consideraban símbolo de vida y milagros.

La Navidad es fecha de recuerdos de los ausentes, las ilusiones de la infancia, las alegrías de la juventud, los sueños llenos de magia a realizar, nuevas realizaciones y la búsqueda del retorno al hogar. Es fecha de no dejarnos contaminar y destruir el futuro de sus hijos y nietos.

En Navidad todo es diferente; es momento de perdonar, recordar que somos luz y espíritu, compartir una sonrisa, palabras de aliento y demostrar amor a alguien cercano para alcanzar el estado de paz en nuestro interior, logrando una vida maravillosa, enseñando a otros a vivir.

Quiero desearles a todos feliz Navidad; ya escogí el regalo que espero y es seguir contando con su cariño y amistad. Les deseo paz en la mente, en el corazón y paz en el alma. No perdamos la sonrisa. No permitamos que el periodismo capitalino, maquiavélico y perverso nos llene de dolor, odio y amargura; si quieren manipularnos, no permitamos que dirijan nuestros sentimientos.

No pensemos en nosotros, pensemos en nuestros descendientes y su futuro sin violencia.

Feliz Navidad y mucha felicidad. Finalmente, a partir de esta Navidad recordemos que la vida irá hacia adelante cuando nos apartemos de las personas que quieren llevarnos hacia atrás. Ya son poquitas.

