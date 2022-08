La comida y las defensas

En estos días, unos niños regresan o ingresan por primera vez al colegio y la consulta de los padres es: doctor, formule algo para “subir las defensas” y el niño no se enferme. Casi siempre respondo lo mismo: lo único confirmado para darle a un niño para “subir las defensas” son mezclas de bacterias probióticas que contengan las famosas bifidobacterias de la leche materna. El que un niño se enferme o no depende de varios factores siendo los más importantes la leche materna, la dieta que le enseñamos a comer sin la alimentación “chatarrra” y evitar, todas las formas de contaminación ambiental. Dentro de los alimentos que debemos consumir con frecuencia están los frutos rojos, consumidos enteros o en jugo con al afrecho donde se encuentran los fitoquímicos y polifenoles antiinfecciosos, antioxidantes y anticancerígenos. Desde el quinto mes de vida damos las verduras sin olvidar los champiñones ricos en selenio y vitaminas del complejo B como la riboflavina y la niacina, necesarias para la activación del sistema inmune; además tienen polisacáridos complejos, prebióticos importantes.. Consumir sandía o patilla después del año, estimula el sistema inmune; dos tazas de sandía contienen 270 mg de potasio, 30% del valor diario de vitamina A y 30% de vitamina C, fuera de vitamina B6 y glutatión. Nuestras abuelas utilizan el germen de trigo, la parte más rica en nutrientes del grano, el cual sigue siendo un alimento que “aumenta” las defensas por ser rico en complejo B, vitamina E y zinc.

Las bebidas lácteas fermentadas así tengan algo de azúcar, son un alimento que sube y tiene defensas, rico en inmunoglobulina A y calcio de fácil absorción. Una porción cubre las necesidades diarias de vitamina B12, D y vitamina B2 (riboflavina). Los probióticos del yogur son los mejores estimulantes en la activación de leucocitos, principales células de defensa. Después de la leche materna, es la mejor bebida para un niño.

Las espinacas, brócoli, chocolate, yema del huevo, ajo, especias, granos, la sopa de patas de la abuelita, suben defensas y lo más importante es, enseñar a comer el niño.