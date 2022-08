Hace un mes, oyendo en redes, prohibir el consumo de la naranja y su zumo, me dediqué otra vez a estudiar el tema preocupado ante la posible aparición de algún artículo científico, prohibiendo su consumo. Puedo iniciar la columna diciendo que no hay ningún artículo que prohíba el consumo de los cítricos en general. Al revés, aparecen cientos de referencias sugiriendo comer más naranjas, enteras o en jugo dejando el “afrecho” para no disminuir la cantidad de fibra dietaria. La naranja y/o el zumo se pueden consumir como postre después de una comida principal o como jugo acompañante a cualquier hora del día. No olvidar que una cosa es el azúcar natural de la fruta y otra, los azúcares químicos añadido por ejemplo a unas fresas con crema. Una naranja o una guayaba tienen el 70% de las necesidades diarias de vitamina C que requiere el cuerpo. Una naranja tiene 3 gramos de fibra dietaria, saludable para el intestino, reductor del colesterol y la glicemia, preventivo de enfermedad cardiovascular, cerebral y el cáncer. Contiene 170 fitoquímicos y 60 flavonoides lo que la hace, poderoso antiinflamatorio, más que la mayoría de medicamentos químicos (AINES). Junto con el plátano, son las mejores frutas para comer después de un ejercicio intenso previniendo los calambres, disminuyendo rápidamente el cansancio muscular y mejorando los latidos del corazón. Es rica en ácido fólico, vitamina B1 o tiamina y beta carótenos con los beneficios conocidos.

No olvide la ralladura de la cáscara rica en antioxidantes, calcio y potasio y la médula llena de antioxidantes, para utilizar en recetas de carnes, pasteles y pastas. La naranja la iniciamos en el niño después del 10 mes de vida para enseñarle en forma apropiada, la diferencia entre el sabor dulce y otros sabores.

Las frutas son poderosos antiinflamatorios y antioxidantes. Son grandes preventivos en la aparición d la mayoría de enfermedades autoinmunes.

Otras frutas que son excelentes antiinflamatorios como la naranja son la piña, frutos rojos, el limón y la manzana, las cuales podemos consumir diariamente. Quiero aclarar que no tengo finca, distribuyo ni vendo frutas,