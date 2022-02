El asesinato de ayer de una niña para robarse el celular nos conmueve terriblemente. Por qué tenemos que seguir tolerando asesinatos a cuchillo (eso sugiere los autores). Los de siempre, no salgan con comentarios y ataques políticos absurdos que no tienen nada que ver con que estamos llenos de atracadores y asesinos. Parece absurdo decirlo, pero el vándalo colombiano no asesina “de una” y menos a una niña. Los asesinatos también se previenen y la prevención en Bucaramanga se acabó. Motos con atracadores en contravía, venta libre de drogas, alcohol al por mayor, escándalos en vía pública, prostitución desbordada y enfermedades asociadas. Son las mismas bandas y asesinos; son las mismas motos alquiladas y las autoridades saben quién y en dónde las alquilan.

Hay una carencia absoluta de valores y deberes ciudadanos que están comprometiendo a funcionarios y gobernantes. Increíble que algunos jueces protejan y liberen asesinos confesos, violadores, fleteros, vándalos a través de argumentos absurdos.

Alcaldes, ¿dónde está la autoridad? Juan Carlos y José Rubén, ya es hora de que controlen no con retórica barata. Cuántos niños y adolescentes tienen que morir para que se implanten medidas rigurosas y valiosas y no el mensajito en redes sociales llenas de mentiras y odio. Las muertes evitables son responsabilidad del ciudadano, pero el alcalde y funcionario genera las medidas preventivas para evitarlas.

Dónde están los concejales, diputados, representantes, senadores. Por favor, opinen, protesten, colaboren, ayuden, hablen, déjense conocer, no los vemos. Protejan al ciudadano que los eligió. Trabajen.

Por qué tenemos que seguir recibiendo refugiados asesinos de otras regiones de Colombia e incluso de países vecinos. Todos saben y sabemos de dónde viene la violencia y es fácil erradicarla. No más intimidación. Las autoridades civiles y militares en forma coordinada tienen que intervenir y generar ideas preventivas y no limitarse a mensajitos en redes mentirosas generadoras de odio.

El santandereano tiene derecho a ser feliz y proteger la familia. Tenemos derecho a sentirnos seguros y protegidos pero lo que se está haciendo hasta ahora, pareciera incitara más violencia e inseguridad que beneficio y protección.