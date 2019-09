Los niños que se niegan a acostarse o a permanecer en su habitación a menudo se duermen mientras ven la televisión con uno de los padres; o bien, duermen en la cama de los padres. En una forma más leve de negarse a dormir, permanece en su habitación pero retarda la hora de acostarse con una pregunta tras otra, demandas irrazonables, protestas, llanto o rabietas. A menudo estos niños están fatigados por la mañana, y hay que despertarlos cuando es hora de levantarse.

Estas son conductas de manipulación, no temores. El niño que de vez en cuando va hasta la cama de los padres, si está atemorizado o no se siente bien, debe ser apoyado en estas ocasiones. Sin embargo, el niño que todas las noches pospone la hora de acostarse o trata de compartir la cama de los padres se está aprovechando del buen carácter de ellos.

Controlar esta conducta es sencillo enseñándole reglas: la principal, irse a la habitación y no salir excepto para ir al baño; establecer una hora fija para acostarse haciéndola cumplir. Probablemente llorará los primeros días. Otra regla es empezar a no prestarle atención a las preguntas y demandas que haga desde su habitación y no ponerse a conversar con él. Debemos enseñarle a hacer las preguntas antes de acostarse. Si el niño empieza a gritar, cierre la puerta de la habitación y le dice que la vuelve a abrir cuando deje de gritar. Si sale de la habitación, hágalo volver a la cama inmediatamente. Evite regañarlo y omita el abrazo y el beso. Mantenga vigilancia permanente y repítale que no debe salir de la habitación. Si con estas medidas sigue tratando de pasar a su cuarto, poner una barrera en la puerta de la habitación puede ser útil. Si se sigue pasando, hay que llevarlo a la habitación sin entablar diálogo alguno o consentirlo. Si voluntariamente decide no pasarse al otro cuarto, hay que elogiarlo al día siguiente al despertar.

Finalmente, no debemos sentirnos culpables al tomar estas decisiones cuyo único beneficiado será el niño.