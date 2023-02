Comer sano es una de las recomendaciones más importantes cuando buscamos mejoría en nuestra calidad de vida. Pero se imaginan cuando nos obsesionamos con comer sano y terminamos pidiendo consulta al psicólogo? Pues esto es lo que se denomina la ortorexia. Lo increíble es que la ortorexia se volvió un trastorno mental frecuente que está llenando el consultorio de los psicólogos y la sufren las personas obsesionadas por la calidad de los alimentos.

Una etiqueta en un alimento, diseñada para informar al consumidor, ha llevado a cientos de personas a mirar y analizar en forma obsesiva, el contenido del producto, dedicando gran parte de su vida a proyectar el alimento a consumir, generando sentimientos de culpa si no logra el objetivo propuesto en la selección del alimento a comer.

La ortorexia produce grandes restricciones alimentarias, angustia, ansiedad, incluso aislamiento social por empezar “el enfermo” a no compartir el pensamiento de familiares y amigos.

La sociedad en esta época premia a las personas que proyectan una imagen saludable. Todos ahora sin importar estudios o no, se creen expertos en nutrición; saben ( o creen saber) qué es sano y qué no lo es. Estas personas que creen saber, son las responsables del aumento del número de casos de anorexia como de bulimia y ortorexia. Lo más grave, no tenemos manera de controlar la desinformación que transmiten, causal de los trastornos alimentarios actuales.

El ortoréxico suprime de su vida, el alimento que ellos consideran no saludable como algunas grasas vitales para el cerebro y corazón e incluso azúcares sanas como las de las frutas y leguminosas; terminan comiendo orgánico o natural; un pan pueden considerarlo no saludable. La persona ortoréxica centra su obsesión en la calidad del alimento mientras el anoréxico la focaliza en la cantidad y apariencia física.

Las redes sociales están conduciendo a la sociedad al desarrollo de personalidades bastante anormales donde la tendencia a la obsesión, exigencia y donde solo vale lo que digo a pienso yo, así no tenga ningún argumento válido; el consumir alimentos saludables es la mejor arma para el desarrollo de estos trastornos.