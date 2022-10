Pasabocas salados saludables

La nutrición equilibrada es una ciencia y arte. Con la aparición de las redes sociales, es más la desinformación existente en temas de salud que las noticias adecuadas. Ahora todo en nutrición es prohibido sin ser real la información.

La realidad de las dietas es otra. Los extremos son peligrosos y generan ansiedad a muchas personas. Podemos comer casi de todo pero equilibrado. Ejemplos existen muchos: que el jugo de frutas es malo? No, es malo si se quita el afrecho. La sal es mala? no, es mala si se consume en exceso. El pan es malo? No, es malo si se consume en exceso y no se exploran diversas variedades. La leche es mala? No, o sino imaginen como estarían los habitantes de Holanda, Suecia, Dinamarca que consumen todo el día leche y sus derivados.

Una pregunta frecuente actual es sobre los pasabocas y meriendas de los niños, tema sobre el cual cada día hay más desinformación.. Lo importante es no incluir gaseosas, bebidas de almendra, paquetes, carnes procesadas en exceso y alimentos asados en forma excesiva.

Entonces, cuáles son los mejores pasabocas salados que puedo consumir sin excederme y causar daño al organismo? Empecemos con los frutos secos: pistacho, nuez, almendra, marañón. Todos son saludables para comer en la noche pero evite los asados en seco. Se imaginan consumirlos acompañados de queso de tela en sus diferentes variedades? Sensacional, no enferma, es rico en calcio y proteínas. De pronto busque el bajo en sodio. Y si me antojo de otros sabores que tal cortar pedazos de zanahoria, apio, pimentón, aceitunas y preparar una salsa (dip) saludable para acompañarlos, a base de yogur griego, ajo, pepino y limón. La crispeta y las semillas de calabaza y girasol ricas en omegas 3, fibra, antioxidantes y proteína son otro pasaboca. Finalice con col rizada mezclada con aceite de oliva extravirgen y hornee hasta que estén crujientes.

Toda esta variedad de pasabocas salados, equilibrados y comidos en reuniones nocturnas, serán la sensación y no producirán hipertensión ni daño al corazón. Al revés, mejoran su salud y dan felicidad.