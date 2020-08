Proteger el cerebro

Estamos viviendo una gran pandemia donde las complicaciones tardías a esta infección aún se desconocen. ¿Tendrá alguna consecuencia en nuestro sistema nervioso? ¿Aumentarán los casos de procesos degenerativos cerebrales tempranos como el Alzheimer o Parkinson?

En un país como el nuestro con un porcentaje elevado de enfermedad mental consecuencia del conflicto armado; dónde unos pocos con el fin de manipularnos, aumentan la polarización buscando enfrentamientos entre hermanos; dónde una clase política busca simplemente el poder económico sin importar la información que emiten en redes y el daño mental que producen. Solo importan ellos, sus electores no existen.

Esta manipulación permanente en algunos medios de comunicación y redes sociales especialmente capitalinos, la morbosidad que los caracteriza y las mentiras que emiten es un factor que contribuye en forma importante al desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas.

La suma de estos factores aumentará en los ciudadanos, la presencia de trastornos mentales irreversibles obligando a asumir estrategias para su prevención.

A pesar del confinamiento debemos hacer ejercicio; busquemos dormir bien y dejar actividades al acostarse que quitan el sueño; por el encierro que voluntariamente debemos continuar, no olvidemos los familiares y amigos; utilicemos las redes, no para escuchar políticos ineptos y corruptos sembrando odio y amargura sino para compartir ideas, música, bailes, sueños, ideas, viajes y ejercicios; las personas con más amigos, tienen menos riesgo de tener en el futuro enfermedad de Alzheimer. Como mencionamos en forma constante, comer ciertos alimentos, se protege el cerebro. Aumentemos el consumo de bebidas fermentadas no gaseosas, frutos secos, verduras y leguminosas, pescados, aceitunas, pastas integrales, comidas horneadas y vaporizadas. Evitemos el exceso de carnes rojas, mantequilla, azúcar y pasteles, comidas fritas y rápidas. Recuerden que la dieta mediterránea protege el cerebro.

Perder la audición contrae el cerebro y lleva a mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Oiga música que le guste pero a volumen bajo. Más de dos horas continuas de usar audífonos a volúmenes elevados, lesiona el cerebro y puede dañar la audición después de 30 minutos de uso. Finalmente, el cigarrillo y alcohol en exceso, lesionan el cerebro.