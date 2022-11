Como hemos escrito en los últimos años, la gravedad de la enfermedad respiratoria en niños tiene relación directa con la contaminación ambiental. En Bucaramanga nadie está interesado en solucionar el problema grave de la polución. Sin embargo hay un fenómeno que es mundial y es la persistencia y severidad de ciertos virus como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) causal de la mayoría de enfermedad viral grave que tienen los niños hoy en día.

La aparición atípica y persistencia todo el año del VSR, en niños pequeños tiene alguna relación con el COVID? No se sabe pero la gravedad y duración, no se había visto en años anteriores. Un síndrome febril persistente acompañado de malestar y en muchas ocasiones diarrea con episodios de tos “perruna” o “de foca”, severa, especialmente de noche, es la característica principal de la laringotraqueitis o croup causado por el VSR. A veces produce bronquiolitis. El no tratar a tiempo y en forma adecuada, asociado a la contaminación, puede ser causal que el croup se vuelva recurrente por un periodo prolongado de tiempo.

El VSR contagia más fuerte a niños menores de 2 años con antecedentes respiratorios, prematurez y cardiopatía. Puede mejorar en cuatro a seis semanas pero repite con facilidad.

Un factor determinante causal es la presencia de contaminación ambiental. El VSR no tiene vacunas. La mejor prevención sigue siendo el lavado estricto de manos, evitar multitudes y espacios cerrados y el aseo estricto de los dormitorios, especialmente en las noches cuando ya ha caído “el sereno”.

ANA LEONOR RUEDA VIVAS

Tenemos la fortuna de conocer a Ana Leonor desde hace muchos años y sabemos de su honestidad, ética, capacidad de trabajo, espiritualidad conocimientos y muchos valores más. Lo que hace siempre lo dirige muy bien. Nunca el PAE había sido también manejado; nunca había sido también manejada la educación en la ciudad. Sin politiquería ni corrupción. ¿Será que necesitan los presupuestos que ella manejaba para apoyar algún candidato a la alcaldía? Buena pregunta para el alcalde Juan Carlos. De paso nos preguntamos, ¿se imaginan un alcalde o alcaldesa como Ana Leonor?