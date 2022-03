En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Brasil, 1992), se estableció que la jerarquía de los objetivos -en programas de gestión de residuos- debería ser: “a) Reducción al mínimo de los desechos b) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado c) Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los desechos” y otros. Es decir, hace 30 años ya estaba claro que la solución al grave problema de los residuos no es arrojarlos en espacios públicos o enterrarlos en un hueco, como hacemos en países atrasados como Colombia. Sino, impulsar -con campañas educativas- la reducción de los desechos producidos y el aprovechamiento de los generados. Estrategias consolidadas con el concepto de Economía Circular, ya aplicado en diferentes países.

En el caso de los residuos plásticos, Noticias ONU de Naciones Unidas informó (marzo 2/2022): “Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países respaldaron una resolución histórica para acabar con la contaminación del plástico”. “Los impactos... de la contaminación debida a los plásticos son una catástrofe en ciernes en el contexto de la triple crisis planetaria; auspiciada por el cambio climático, la pérdida de la naturaleza (Biodiversidad) y la contaminación”. “La exposición a los plásticos perjudica la salud humana, puede afectar la fertilidad, la actividad hormonal, metabólica y neurológica, mientras que la quema abierta de plásticos contribuye a la contaminación del aire”. Para completar: “se ven afectadas por esta contaminación; por ingestión, enredo y otros peligros más de 800 especies marinas y costeras”.

En columnas anteriores, he comentado sobre visitas que he realizado a supermercados en ciudades de otros países; en los que -desde hace varios años- no venden productos empacados ni envasados. Los clientes llevan sus propias bolsas reutilizables y envases de vidrio para los líquidos; como agua, vinos o aceites. Los productos son más económicos pues se ahorra el empaque o envase. Otros beneficios económicos que señala la ONU: “Un cambio hacia una Economía Circular” -entre otros- puede: “ahorrar a los gobiernos 70.000 millones de dólares para 2040” y “crear 700.000 puestos de trabajo adicionales, principalmente en países del sur”. Son programas de muchos beneficios ambientales, sociales y económicos que -no esta claro- por que no empiezan a desarrollarse masivamente en países emproblemados, como Colombia.