A través de Auto 9674 de octubre 2/2020 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): “ordenó el archivo del trámite administrativo de evaluación de licencia ambiental presentado por Minesa para el proyecto Soto Norte”. Se interpusieron recursos de reposición a esa decisión de la ANLA. El pasado 19 de enero (Auto 00092) la ANLA ratificó su decisión de archivar el tramite de licencia ambiental presentado por Minesa para el proyecto de megaminería subterránea. En columna de octubre 7/ 2020 había señalado que la “ANLA archivó trámite, pero no negó licencia ambiental a Minesa”. Decisión que “posibilita continuar más tarde el cuestionado proceso”. Como es conocido, el archivo no equivale a una negación pero no es una buena noticia para Minesa, pues -si decide continuar su proyecto- le tocaría iniciar de cero otro trámite de licencia ambiental.

La ANLA reitera en el Auto 00092: “que la decisión de archivo adoptada mediante el Auto 9674 recae de forma exclusiva en el no cumplimiento en la entrega de información relacionada con algunos de los requerimientos de información adicional”. Entre otras consideraciones, señala que: “Afirmar que no existen impactos acumulativos en la quebrada La Baja con los vertimientos del río Suratá durante la operación normal del proyecto da cuenta que la Sociedad (Minesa) omite información relevante de los resultados del modelo de calidad del agua”. Existen pues vacíos en la información relacionada con impactos sobre el recurso hídrico en zona de influencia.

Sobre el recurso aire señala: “De acuerdo con el estudio de impacto ambiental presentado por la sociedad (febrero 25/2019) el área de influencia para el componente atmosférico fue establecido de manera inconsistente”. “En las condiciones actuales, no existen actividades productivas ni superficies expuestas, en cercanías del municipio de Suratá, que puedan generar una carga contaminante como la que se espera produzca el proyecto presentado. Si la sociedad no tiene en cuenta dentro sus estrategias de manejo ambiental, la ocurrencia de este fenómeno (ENSO) podría traer consigo efectos nocivos sobre la salud de los Surateños que residen en la cabecera municipal”. Estas y otras consideraciones son similares a las preocupaciones planteadas en torno a este y otros proyectos por las organizaciones que -con argumentos legales y técnicos- se han opuesto al desarrollo de la megaminería en áreas protegidas.