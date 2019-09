En columnas anteriores he reiterado la urgencia de desarrollar una red de ciclorrutas en Bucaramanga. Por una parte, para proteger a los ciclistas que sufren frecuentes accidentes. Así mismo, como componente de una estrategia para mejorar la movilidad y también reducir la contaminación del aire. He citado casos exitosos en ciudades europeas y de Estados Unidos que he visitado. Por supuesto que las ciclorrutas por sí solas no mejorarán la movilidad, si no se reestructura el fracasado Metrolínea. Y la calidad del aire depende igualmente de otros factores como la disponibilidad de espacios públicos verdes por habitante; que son mínimos en Bucaramanga.

Las ciclorrutas -por sí solas- no son la solución en un Área Metropolitana donde, además, tenemos vías e incluso presuntas autopistas con tramos sin andenes para peatones. Y menos, facilidades para discapacitados y ancianos que no pueden andar en bicicleta. Ahora, estos proyectos deben ser adecuadamente diseñados y socializados con la comunidad; si esto no ocurre, los problemas tienden a agravarse y no a solucionarse. El Heraldo de Barranquilla tituló un artículo de abril 22 / 2018: “14,5 kms de ciclovía, pero sin usuarios”.

La semana pasada el Comité de Gremios de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga publicaron un comunicado en el que advierten que el proyecto ciclorrutas “no cuenta con un estudio de impacto económico”.. “existen 5.093 establecimientos comerciales en el área de influencia del proyecto que podrían verse perjudicados, poniendo en riesgo el empleo y el sustento de miles de familias”. Los gremios y los afectados tienen la razón; se percibe mucha improvisación en este proyecto.

Recordemos que varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas se refieren a la urgencia de proteger el medio natural y humano; pero también se incluyen objetivos como: “erradicación de la pobreza”, “lucha contra el hambre”, “empleo digno y crecimiento económico”, entre otros. No se trata de proteger el ambiente a costa de aumentar el desempleo y generar más miseria; en un país que ya tiene graves problemas sociales. Como se ha demostrado, es posible hacer ambas cosas. Esto se puede ver -entre otros- en los Índices de Prosperidad.

Los países hoy con mejores indicadores económicos, sociales y educativos también registran los mejores índices ambientales.

Nota. Felicitaciones a Vanguardia por sus primeros 100 años