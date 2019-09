La semana pasada se conoció un concepto técnico de la Cdmb que considera que no es viable otorgar permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales al proyecto de megaminería subterránea Soto Norte de la empresa Minesa. Por ejemplo, sobre la solicitud de permisos para utilizar aguas tomadas del río Suratá y varias quebradas, el concepto señala: “la Cdmb evidencia inconsistencias sobre los caudales de fuentes hídricas, en especial referente a las épocas de estiaje (periodos secos) y la demanda para consumo humano reportado; por lo cual no es viable otorgar los permisos de concesión de aguas solicitados”. Sobre la solicitud de aprovechamiento forestal, el concepto anota: “no se recomienda realizar este tipo de intervenciones al bosque, pues se verá afectado el caudal normal de fuentes hídricas que alimentan el río Suratá, fuente de abastecimiento del Acueducto de Bucaramanga”.

En columnas anteriores he señalado la enorme demanda de agua superficial y subterránea que solicita esta empresa en una zona que ya presenta déficit de agua en periodos secos. Vale la pena reiterar que en el ultimo Estudio Nacional del Agua, Bucaramanga, Piedecuesta, Florida y Girón aparecen en la lista de los 50 municipios de Santander “susceptibles al desabastecimiento de agua en temporada seca”.

Sobre los vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas al río Suratá y la quebrada La Baja, la Cdmb “encuentra inconsistencias sobre los caudales de fuentes hídricas referentes a épocas de estiaje” y que “bajo la información aportada no se considera viable el otorgamiento de los permisos solicitados”. Sobre la solicitud de ocupación de cauces el concepto considera que “no es viable el otorgamiento de los permisos de ocupación de cauce para los 64 puntos solicitados toda vez que no existe el soporte técnico ni memorias de cálculo que sustenten los dimensionamientos planteados para cada estructura hidráulica”. También establece que “no es viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas” solicitado para unos “ductos de escape”.

Este concepto de la autoridad ambiental confirma los reparos formulados por los movimientos cívicos que se han opuesto a los proyectos de megaminería que se pretenden adelantar en el páramo y la subcuenca del río Suratá. Bajo este concepto, no se ve viable