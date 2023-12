Consumo de agua contaminada causa muchas enfermedades

Vanguardia (diciembre 15) informó: “El pasado jueves... la Alcaldía de San Gil declaró la Alerta Amarilla para la red hospitalaria, pública y privada del municipio... teniendo en cuenta el incremento de casos de gastroenteritis que se registró en los últimos días”. “La mayoría de afectados son niños, niñas y mujeres en estado de embarazo”. “Hasta este viernes hay reporte de 1.343 personas atendidas por síntomas como diarrea, vómito y dolor de cabeza en San Gil”.

Sobre las causas (Vanguardia): “la Secretaría de Salud encontró pruebas de que el agua de San Gil no sería potable”. “En tal sentido, el subsecretario de Salud de Santander... explicó que las pruebas se adelantaron en la red de distribución de agua del municipio”. “El resultado de estas pruebas identificó niveles no aceptables de coliformes totales, y presencia de E- Coli en tres de las cinco muestras procesadas”. “En el momento de la realización de pruebas se evidenció que los niveles de cloro en las redes de distribución de agua no eran óptimos y por eso estaban presentes dichas bacterias”.

La resolución 2115/2007 establece: “Ninguna muestra de agua para consumo humano debe contener E.Coli en 100 cm3 de agua, independientemente del método de análisis utilizado”. De tal manera que los resultados informados por el subsecretario son preocupantes. La ausencia de cloro es igualmente un enorme factor de riesgo. Según la OMS: “En 2022 había en el mundo al menos 1700 millones de personas que tomaban agua para consumo de fuentes contaminadas con heces. La contaminación microbiana del agua potable como resultado de la presencia de heces supone el mayor riesgo de toxicidad. Se calcula que cerca de un millón de personas fallecen cada año a causa de enfermedades diarreicas contraídas como resultado de la insalubridad del agua, de un saneamiento insuficiente o de una mala higiene de las manos”.

El domingo se informó que empezaron a disminuir los pacientes enfermos. En todo caso, considerando los enormes riesgos implícitos en este tipo de contaminación sería conveniente que las autoridades competentes adelantaran proyectos orientados a establecer las causas precisas de esta contaminación para desarrollar así estrategias para evitar en el futuro emergencias similares. Que se calcule -por ejemplo- el “Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano”(Resolución 2115) que considera otros posibles contaminantes.