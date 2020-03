¿Contaminación aumenta letalidad de los coronavirus?

Aumenta el número de contagiados y muertos por el letal virus COVID-19, de la familia de los coronavirus. Esto ha llevado a muchos países -incluido Colombia- a decretar cuarentenas. Uno de sus efectos es la drástica reducción de la circulación de vehículos, la paralización de empresas y otros. Algunas de estas actividades emiten contaminantes al aire. Por ello no sorprende que se haya reportado una disminución de la contaminación del aire en diferentes puntos del planeta, incluidas ciudades colombianas. La NASA y la Agencia Espacial Europea -a través de mediciones satélitales- detectaron disminuciones importantes de contaminantes como partículas PM2.5 y dióxido de nitrógeno en China, Italia y otros países. Los contaminantes del aire son responsables de siete millones de muertes al año (19.178 por día) según la Organización Mundial de la Salud. Los muertos por COVID-19 superan los 15.000, hasta la fecha de escribir esta nota.

Esta disminución de la contaminación podría reducir la mortalidad del COVID-19, pues diferentes estudios postulan que el aumento de contaminación agrava la situación. Por ejemplo, la doctora Sara De Matteis, de la Universidad Cagliari (Italia) y miembro de la Sociedad Respiratoria Europea advirtió: “Los pacientes con enfermedades pulmonares y cardiacas crónicas causadas o empeoradas por la exposición a la contaminación del aire tienen menos capacidad para combatir las infecciones pulmonares y tienen más probabilidades de morir. Este también es el caso de COVID-19”.

Científicos chinos que estudiaron el brote del coronavirus Sars (año 2003) establecieron que “las personas infectadas que vivían en áreas con más contaminación del aire tenían el doble de probabilidades de morir que aquellas en lugares menos contaminados”. Otra investigación sobre el coronavirus Mers, en Arabia Saudita (2012) concluyó que “los fumadores de tabaco tenían más probabilidades de contraer la enfermedad y más probabilidades de morir”. Frente a la actual emergencia, no existen dudas que había que decretar las cuarentenas. Sin embargo, estas no pueden mantenerse indefinidamente,pues los efectos sociales y económicos son descomunales; especialmente en países como Colombia con una altísima población vulnerable. Por lo mismo, no habría que limitarse a las cuarentenas y aplicar también medidas como la reducción de la contaminación y el fortalecimiento de la investigación y de las pruebas de detección, entre otros, que ya aplican otros países.