EE.UU: recomiendan flexibilizar normas sobre marihuana

Según acreditadas publicaciones, el consumo de drogas ilícitas en Colombia es alarmante. El Ministerio de Justicia advierte: “el consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque más personas las consumen sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso”. Estas sustancias pueden ser de origen natural: “cuando se encuentran en forma natural en el ambiente y se utilizan por los usuarios sin necesidad de que se produzca algún tipo de manipulación o proceso químico”. Las sintéticas son “Elaboradas exclusivamente en el laboratorio a través de procesos químicos, cuya estructura química no se relaciona con ningún componente natural” (MinJusticia). Por lo mismo, los efectos sobre los consumidores no son los mismos.

Por ejemplo, se han publicado diferentes informes sobre los mortales efectos del Fentanilo. Una reciente publicación de El País (enero 13/ 2024) se titula “Fentanilo: retrato de un asesino de masas”. Y señala: “Es la gran amenaza. Un polvo blanco y barato, 50 veces más poderoso que la heroína, que mata cada año a más de 70.000 personas en Estados Unidos e incontables en el resto de América. El País, en una investigación en dos continentes, con entrevistas a los zares antidroga de EE. UU. y China, visitó a los químicos clandestinos en Sinaloa que fabrican el fentanilo y en cuyas proximidades los adictos sirven de ‘cobayas’ al narco. Logró testimonios de cómo esta sustancia letal cruza la frontera y se expande como una plaga por las calles de la primera potencia. Un entramado de escala mundial al que han declarado la guerra desde la Casa Blanca”.

Al mismo tiempo, se ha informado (CNN enero 13/ 24) que en Estados Unidos “Los científicos recomiendan flexibilizar las reglas sobre la marihuana citando “bajas posibilidades de resultados graves”. Concluyeron que “la probabilidad de resultados graves es baja cuando se consume marihuana, y señalaron también sus posibles usos terapéuticos. Se ha demostrado que la marihuana tiene fines medicinales para la anorexia, las náuseas y los vómitos asociados con la quimioterapia” “Los científicos notaron que las personas pueden volverse dependientes de la marihuana si abusan de ella”. En este contexto, vale la pena que las autoridades precisen -a través de procesos educativos- sobre las diferencias que existen en los efectos de estas sustancias sobre los consumidores.