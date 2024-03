Efectos nocivos de nanoplásticos y microplásticos

Una publicación de New England Journal of Medicine (marzo 7/ 2024) concluye: “En este estudio, los pacientes con placa de la arteria carótida en los que se detectaron microplásticos y nanoplásticos (MNP) tenían un mayor riesgo de sufrir una combinación de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o muerte por cualquier causa que aquellos en quienes no se detectaron MNP”. Los MNP son pequeñas partículas que permanecen después de utilizar algunos productos hechos con plásticos.

Sobre el agua en botellas de plástico, EuroNews.Green (Enero 10/2024) señala: “El agua embotellada contiene 100 veces más nanopartículas de plástico de lo que se pensaba. Una nueva investigación ha descubierto que un litro promedio de agua embotellada contiene casi un cuarto de millón de piezas de microplásticos y nanoplásticos diminutos e invisibles. Los nanoplásticos son partículas que tienen un tamaño inferior a una micra. Estudios anteriores han analizado microplásticos, ligeramente más grandes. En el agua embotellada se descubrieron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos”. Por lo mismo, algunos recomiendan no tomar agua y otras bebidas embotelladas en recipientes de plástico.

También se han detectado MNP en alimentos, un informe de la Agencia española de los alimentos y la nutrición señala: “En el ámbito de la Seguridad Alimentaria la mayor preocupación en relación a la contaminación con... los llamados microplásticos y nanoplásticos. Estos pueden ser fácilmente consumidos por los animales marinos y, de esta forma, entrar en nuestra cadena alimentaria”. Los peces “pueden mostrar altas concentraciones, pero, dado que los microplásticos están presentes principalmente en el estómago y los intestinos, generalmente son eliminados y no constituyen una importante fuente de exposición para los consumidores. Sin embargo, este no es el caso de los crustáceos y mariscos bivalvos pues, al consumirse también su tracto digestivo, podrían llegar al consumidor. Aparte de los productos de la pesca, también se ha detectado su presencia en miel, cerveza y sal marina”.

Una publicación de News Medical (marzo 11/2024) anota: “Los estudios han demostrado la entrada de MNP al cuerpo a través de la exposición de la piel, la inhalación y la ingestión, así como sus interacciones con tejidos/órganos. Además, se han detectado MNP en la placenta, el hígado, los pulmones, la orina, la sangre y la leche materna. Informes preclínicos recientes implican a las MNP como un factor de riesgo cardiovascular”.