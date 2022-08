Reconocidos estudiosos del ambiente -en el ámbito nacional- han expresado su optimismo frente al nombramiento de algunos altos funcionarios por parte del presidente Petro. Por ejemplo, el ingeniero Manuel Rodríguez Becerra, profesor emérito de la Universidad de los Andes, primer ministro de Ambiente y otros cargos declaro: “el nuevo gobierno es el más ambientalista de la historia” (El Nuevo Siglo, 08/13/22).

El ingeniero Carlos Fonseca también destacado académico que además ha ocupado cargos como Director del Ideam, viceministro de Ambiente y otros señala (“Moñona Ambiental”, Corporación Simbiosis) lo siguiente: “Los nombramientos de la administración Petro son impresionantemente ambientales”. Su vicepresidenta “Francia Márquez, fue Premio Goldman en reconocimiento a su defensa del territorio en el norte del Cauca”.

Sobre la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anota Fonseca que es “científica política y activista animalista y ambientalista” entre otros. Una vez posesionada la ministra declaro: “Hoy estamos iniciando el camino de cumplimiento de ese compromiso... de que en Colombia no entra el fracking. No es lógico que, si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social y ambiental”. Se radico un “proyecto de ley que le cierra la puerta a esta técnica” (Minambiente, 08/10/2022). La ministra también anuncio “un proyecto de ley que prohibiría el glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos” (WWF, 08/19/2022). En columnas anteriores he hecho referencia a los efectos negativos del Fracking y el glifosato.

Sobre la Ministra de Minas y Energía, Fonseca señala: “la filósofa y doctora en Geografía Política Irene Velez, con experiencia concreta en los problemas ambientales y sociales de la explotación minera”. “La ministra Vélez tiene una enorme capacidad de dialogo y síntesis, y rápidamente demostrará la potencia de acuerdos de transición energética”. Sobre la Ministra de Agricultura añade Fonseca: “La extraordinaria y siempre dinámica Cecilia López, gran economista reconocida internacionalmente... comprometida con la dignidad de los campesinos y las mujeres, tendrá a su cargo el agro, pero esta vez muy documentada... en el imperativo de cambiar nuestra producción rural hacia sistemas más productivos, más sustentables y más justos”. Fonseca se refiere también a otros altos funcionarios que efectivamente han generado ráfagas de optimismo entre los estudiosos de temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.