En columna anterior (03/02/2022) citaba un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que alertaba sobre “un aumento mundial de los incendios extremos”, como uno de los efectos del cambio climático global. Y -efectivamente- se han reportado incendios forestales sin precedentes en diferentes países, incluido Colombia. Estos incendios destruyen la biodiversidad, contaminan y afectan la seguridad de poblaciones cercanas y -al liberar gases de invernadero- agravan el cambio climático.

Para completar, publicaciones académicas señalan que, además de lo anterior, los incendios afectan la capa de ozono que nos protege de las radiaciones ultravioleta del sol; sobreexposiciones a estas pueden ocasionar cáncer de piel y daños a los ojos, entre otros. Una publicación de Proceedings of the National Academies of Sciences (03/01/22) señala “Los resultados indican que el aumento... de los incendios forestales en un mundo en calentamiento puede retrasar la recuperación de la capa de ozono”. Una de las autoras, la reconocida científica Susan Solomon, declaró: “Un estudio de los intensos incendios del Verano Negro de Australia -a fines de 2019 y principios de 2020- sugiere que el humo que emitieron fue una “tremenda patada” a la atmósfera, que agotó la capa de ozono en un 1 por ciento” (Inside Climate News, 03/17/22).

En este contexto, el PNUMA informó la aprobación de la “Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, esta entró en vigor en enero 1/2019”. “Un paso importante en los esfuerzos para reducir drásticamente los gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global”. “La Enmienda Kigali puede evitar hasta 0,4 °C de calentamiento global a fines de este siglo mientras se continúa protegiendo la capa de ozono”.

En Colombia la Corte Constitucional declaró exequible la ley aprobatoria de la Enmienda de Kigali. El Ministro de Ambiente señaló: con la “Enmienda se agregan a la lista de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal los hidrofluorocarbonos (HFC), que no son Sustancias Agotadoras de Ozono, pero sí Gases de Efecto Invernadero que tienen un alto impacto en el calentamiento global” (MADS, 02/18/ 2021). Vale la pena reiterar que estos son fenómenos mundiales, complejos e interrelacionados que implican reformas estructurales orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.