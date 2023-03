Uno de los proyectos presentados por el gobierno -para tramite en el Congreso- es el que propone prohibir el fracking (fracturación hidráulica) y la exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Es una esperada prohibición considerando los graves efectos nocivos de estos proyectos. En columnas anteriores he citado acreditadas publicaciones académicas y oficiales que confirman los efectos negativos. Esto ha llevado a algunos países y ciudades a prohibir o restringir los procesos no convencionales de producción de petróleo y gas. Por lo mismo calificaba de razonables las protestas realizadas -en años anteriores- contra un proyecto piloto de fracking en el Magdalena Medio.

Algunos efectos reportados son: La generación de gases de invernadero (metano) agrava los problemas asociados al impredecible cambio climático. Así mismo se ha informado sobre la contaminación de aguas y aire con sustancias tóxicas e incluso radioactivas. Citaba en mis columnas, familias en Estados Unidos que habían ganado demandas contra empresas petroleras por los graves problemas de salud ocasionados por la contaminación cercana de aguas y aire.

También se reportan efectos sobre el medio natural. La Sociedad Química Americana (ACS) señala “La fracturación hidráulica extrae petróleo y gas mediante la inyección de agua y apuntalantes en formaciones subterráneas. Estos fluidos inyectados se mezclan con la formación rocosa huésped y regresan a la superficie como aguas residuales complejas que contienen sales, metales y compuestos orgánicos, denominadas reflujo y agua producida (FPW). Investigaciones indican que el FPW es tóxico para Daphnia magna (crustáceo planctonico). “nuestros datos indican que no puede recuperarse de exposiciones agudas de 48 h a ≥0,25 % de FPW, ya que la evidencia de toxicidad persiste durante al menos 19 días después de la exposición”.

Sobre la generación de terremotos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala: “En Oklahoma, que tiene la mayor cantidad de terremotos inducidos en los Estados Unidos, el 2% de los terremotos pueden vincularse a operaciones de fracturación hidráulica. Dada la alta tasa de sismicidad en Oklahoma, esto significa que todavía hay muchos terremotos inducidos por fracturación hidráulica. Los sismos restantes son inducidos por la disposición de aguas residuales. El terremoto más grande que se sabe fue inducido por fracturación hidráulica en los Estados Unidos fue un terremoto de magnitud 4.0 que ocurrió en 2018 en Texas”.