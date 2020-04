Resulta evidente que es necesario tomar medidas para neutralizar la pandemia generada por el Covid 19. Sin olvidar que existen otros problemas que ya eran muy graves antes de la pandemia, como es el caso de la pobreza y el hambre. Para la FAO (Hunger facts): “En los países en desarrollo, casi cinco millones de niños menores de cinco años mueren por causas relacionadas con la desnutrición cada año”. Es decir -solo niños- mueren casi 420.000 cada mes, por desnutrición. Por el coronavirus han muerto menos de 170.000 personas en el mundo (abril 20), desde que inició la pandemia hace unos cuatro meses.

Refiriéndose a la actual situación de indígenas colombianos, Amnistía Internacional señaló: “Si las autoridades no toman acción urgente, los indígenas se encontrarán en una encrucijada con dos caminos impensables: o morirse de hambre o por la pandemia” (Vanguardia, abril 18). Una columna de The New York Times (Abril 12) se titula: “Algunos países enfrentan una pregunta horrible: ¿muerte por coronavirus o por hambre?”. El autor resalta las diferencias que existen -para enfrentar la crisis- entre los países avanzados y los que registran vergonzosos indices de informalidad, pobreza y hambre, entre otras deficiencias, como es el caso de Colombia.

De ahí la inconveniencia de copiar “literalmente” lo que se está haciendo en los países avanzados, pues son realidades muy diferentes. En este sentido, los gobiernos deben tomar en serio los crecientes cacerolazos y protestas de gente que está aguantando hambre. Que esperemos no lleguen a un estallido social de impredecibles consecuencias. Y es irreal pensar que el gobierno nacional y los locales (muchos con problemas económicos y de corrupción) alcanzarían a abastecer a los más pobres y menos a todos los afectados. Es que muchas personas no son tan pobres como para recibir subsidios y otras ayudas gubernamentales, pero también viven del día a día. De ahí que habría que flexibilizar la cuarentena -pensando no solo en las grandes empresas- sino también en los trabajadores informales, microempresarios, taxistas y otros, que deben ser capacitados para que mantengan las medidas de seguridad durante sus trabajos. Recordemos -por ejemplo- que los servicios públicos (acueductos y demás) han seguido funcionando y no se han reportado contagios colectivos en esos sitios, pues seguramente mantienen apropiadas medidas de seguridad.