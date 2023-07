Muchas muertes por olas de calor en el mundo

En columnas anteriores he citado acreditadas publicaciones que reiteran que las olas de calor aumentan su frecuencia e intensidad en el mundo. Escribo esta columna desde Francia, país en el que estoy desde la semana pasada. Y -efectivamente- las temperaturas que se perciben no son normales para estos países. No recuerdo que -en mi remota juventud- se registraran estas elevadas temperaturas en Europa.

Se ha informado (Ouest France, 10/7/2023): “Durante los primeros diez días de julio, temperaturas récord se registraron en varios países del mundo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el mundo experimentó la semana más calurosa jamás medida”. En Francia: “Las temperaturas continúan aumentando. Siete departamentos están en alerta naranja por ola de calor este lunes 10 de julio 2023”. “Se traspasará la barrera de 38 grados en los departamentos en naranja ante la ola de calor”.

Sobre sus efectos se ha señalado (Infirmières, 26/6/2023): “El calor mata, pero no solo durante las olas de calor. Esta es, en esencia, la lección que Public Health France extrae de un estudio presentado. Según las cifras adelantadas, entre 30.000 y 35.000 muertes fueron atribuibles en Francia al calor durante los veranos de 2014 a 2022. Y si, los mayores son los más afectados, un tercio de las víctimas son menores de 75 años”. “En Europa, más de 60.000 muertes son atribuibles al calor en el verano de 2022” (Ouest France, 10/7/2023).

Algunas recomendaciones publicadas para protegerse de las olas de calor (Ouest France, 9/7/2023) :

1. “El agua es tu mejor amiga. No es necesario tener sed para beber, al contrario, la hidratación debe ser continua, sobre todo en épocas de mucho calor”. 2. “Mantener la frescura dentro del hogar”. Y se dan recomendaciones para hacerlo. 3. “El clima cálido puede reducir la sensación de hambre. Sin embargo, es fundamental seguir comiendo alimentos saludables”. 4. “Deporte sí, pero con delicadeza”. 5. “ La atención a los más frágiles, los ancianos y los niños pequeños, es fundamental. Estas personas son las más expuestas a los riesgos asociados al aumento de las temperaturas. Es decir, tanto los niños como los ancianos no deben estar expuestos al sol y deben mantenerse frescos, hidratados con mucha regularidad y alimentados de forma equilibrada y en cantidad suficiente”.