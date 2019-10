Muchas personas sin agua potable en Bucaramanga

En columna de agosto 7 de 2019, me refería a una sentencia del Juzgado Trece Administrativo de Bucaramanga que ordena: “Amparar los derechos fundamentales al agua potable de niños y adolescentes que consumen aguas contaminadas” ...en 18 instituciones educativas de los corregimientos 1, 2 y 3 de Bucaramanga. Esto, en respuesta a una tutela que instauró el concejal Jorge Flórez. La carencia de agua potable afecta no solo a zonas rurales, también a barrios marginales de Bucaramanga.

Una señora que vive en Transición (Ciudad Norte) me comentaba -hace un par de semanas- que le habían suspendido el agua a 11 familias que toman el agua de una pila que abastece el Acueducto. La estructura de esta pila es lamentable. De la deteriorada pila llevan el agua a 11 viviendas a través de mangueras; el acueducto tiene instalado un contador que mide el consumo total. La señora es la encargada de recoger la plata entre los vecinos para pagarle al Acueducto. Sin embargo, no todos pagan a tiempo y, cuando esto ocurre, les suspenden el servicio a todos. ¿No sería más lógico y justo instalarles un contador a cada uno de los vecinos para que no paguen “justos por pecadores”?

La semana pasada la señora me comentó que ya habían logrado reunir la plata y pagar la cuenta. Me informa además que le cobran también alcantarillado, aunque no disponen de un servicio formal de estos sistemas; sus aguas residuales son descargadas irregularmente. Según la señora, en la parte inferior del barrio vive un “montón” de familias que hace meses no tienen agua pues se la cortaron. Se abastecen de agua de nacimientos; que no parece muy limpia, posiblemente afectada por residuos líquidos y otros.

En la sentencia T-717 de 2010 de la Corte Constitucional, se puede leer: “Debe presumirse que en viviendas con personas clasificadas en el Sisbén uno donde hay sujetos de especial protección no se puede suspender servicio por incumplimiento en el pago”. Las personas afectadas por estos cortes deberían informarle al Acueducto si existen “personas especialmente protegidas” (niños, ancianos, enfermos y otros) entre los afectados por la suspensión del servicio. Si es así, el Acueducto no podría cortarles totalmente el agua, según fallos de la Corte (Sentencia T-348/13 y otras).