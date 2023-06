Un estudio publicado por la revista Nature (mayo 31/ 2023) afirma: “La Tierra está ‘realmente bastante enferma ahora’ y en zona de peligro en casi todas las formas ecológicas”. La copresidenta de la Comisión de la Tierra y profesora ambiental en la Universidad de Ámsterdam declaró: “Si el planeta Tierra acabara de recibir un chequeo anual, similar al físico de una persona, nuestro médico diría que la Tierra está realmente muy enferma en este momento y está enferma en términos de muchas áreas o sistemas diferentes y esta enfermedad también está afectando a las personas que viven en la Tierra”.

El estudio -elaborado por científicos internacionales de Earth Commission- señala: “La Tierra ha superado siete de los ocho límites de seguridad establecidos científicamente y ha entrado en “zona de peligro”... “para un planeta recalentado que está perdiendo sus áreas naturales y el bienestar de las personas”. Los temas analizados son: “clima, contaminación del aire, contaminación del agua por fósforo y nitrógeno debido al uso excesivo de fertilizantes, suministros de agua subterránea, agua superficial dulce, entorno natural no construido y el entorno natural y construido por el hombre en general”. Sobre estos temas, la contaminación del aire es la única que no supera “límites de seguridad” para el planeta.

Se plantea que: “La contaminación del aire es peligrosa a nivel local y regional”... “pero no supera la pauta de seguridad para el planeta como sistema”. En columnas anteriores he hecho referencia a los graves riesgos para la salud ocasionados por la contaminación del aire en las ciudades, pero esto es considerado un efecto local no una amenaza para todo el planeta. A diferencia de los contaminantes llamados gases de invernadero, que están relacionados con la crisis climática mundial. Y esta, sí representa una amenaza para el planeta y la humanidad.

Sobre el agua se anota que “Aproximadamente dos tercios de la Tierra no cumplen con los criterios de seguridad del agua dulce”. Los científicos concluyen que este “No es un diagnóstico terminal. El planeta puede recuperarse si cambia”. Por ejemplo, “el uso de carbón, petróleo y gas natural”... por energías renovables. Y “la forma en que trata la tierra y el agua”. Es urgente pues cambiar los anti modelos de desarrollo que siguen la mayoría de los países.