Escribo esta columna desde Francia, país al que llegué la semana pasada. Las diferentes personas con las que he hablado coinciden en que las olas de calor que padece Francia y otros países europeos -en los últimos años- no tienen precedentes. Y efectivamente las altas temperaturas que se perciben confirman esta impresión. En la comuna costera Lancieux -donde me encuentro esta semana- se registran temperaturas de hasta 37°C (Meteo Consult).

Meteo France informo (Julio 18/2022) que “15 departamentos de la costa atlántica están en vigilancia roja por ola de calor, otros 51 departamentos están en vigilancia naranja, 20 en amarillo. La ola de calor ahora afecta a todo el país”. “la barra de 40°C se alcanza a menudo en el oeste... con picos uniformes de 41 a 43°C. Las altas temperaturas favorecen los incendios, por lo mismo: “Casi 14.000 hectáreas... en Landiras... se han quemado, anunció la prefectura de Nueva Aquitania y Gironda. Se están “comprometiendo importantes recursos terrestres y aéreos” (FranceInfo julio 18/2022).

En el Reino Unido se “ha emitido una alerta roja por primera vez debido al “calor extremo” que se espera para el lunes y el martes”. “Esperábamos no llegar nunca a esta situación, pero, por primera vez, tenemos pronósticos que superan los 40°C en el Reino Unido”, dijo Nikos Christidis, científico del clima” (France Info, julio 16/2022). En Sevilla, España se informó “La alerta roja está dejando estos días en Sevilla temperaturas por encima de los 44 grados (Diario de Sevilla, julio 14/2022).

Llama la atención que en países más cercanos al Ecuador, tradicionalmente más calientes, se reportan menores temperaturas. En el momento de escribir esta nota se reportan en Bucaramanga temperaturas máximas de 27°C. Además, mientras en esos países europeos se reportan devastadores incendios asociados a altas temperaturas, en Colombia se han registrado fuertes lluvias acompañadas de graves inundaciones en diferentes ciudades. Todo lo anterior relacionado con el llamado caos climático mundial. Todos los informes acreditados coinciden en que el planeta camina hacia un impredecible escenario climático que solo se neutralizaría con la participación de todos los países en el control de emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y en general con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que -esperemos- adelante el nuevo gobierno en Colombia.