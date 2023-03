La semana pasada, la CDMB hizo un llamado “a unir esfuerzos... e implementar las acciones necesarias para disminuir de manera urgente las concentraciones de PM 2.5 y mejorar la calidad del aire a corto, mediano y largo plazo”. “La decisión se tomó tras cumplirse 36 horas de concentraciones de material particulado PM 2.5 superiores a los 38 microgramos por m³, ubicándose el aire que respiran los habitantes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón en la categoría “dañina” para grupos poblacionales sensibles”. Y se planteó “la urgente implementación del pico y placa ambiental”. El domingo la CDMB levantó la emergencia ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga “por leves mejoras en la calidad del aire (Vanguardia, marzo 26/2023).

Importante controlar la contaminación del aire pues -como he escrito en columnas anteriores- la contaminación externa (en las calles) e interna (en los hogares) del aire ocasiona millones de muertes y enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, vale la pena reiterar que el pico y placa es una medida que no soluciona los graves problemas citados; que requieren cambios estructurales. En Bucaramanga habría que empezar por mejorar la movilidad y estimular que las personas utilicen el transporte colectivo, cuyo uso ha disminuido en los últimos años -entre otras causas- gracias al fracasado Metrolínea. Esto llevó a la proliferación de motos y transportes informales. Las ciclovías construidas también presentan problemas. En países europeos, que he visitado, se utiliza mucho el transporte colectivo y existen organizadas ciclovías.

Otro aspecto es la pérdida de espacios verdes en las últimas décadas. Bucaramanga dispone de áreas de espacio público verde muy por debajo de lo recomendado por la OMS. En columnas anteriores, he citado un estudio realizado (1997 y 2001) por la Universidad de Graz (Austria), en convenio con la UIS, que detectó la existencia en Bucaramanga del fenómeno llamado islas de calor. Una publicación del diario francés Ouest France (marzo 23/2023) señala: “Las islas de calor urbano, que a menudo se ven en la ciudad... pueden compensarse con vegetación: parques y espacios verdes, árboles a lo largo de las calles, etc. La bajísima proporción de superficies con vegetación, la presencia de edificaciones y la naturaleza de los materiales urbanos, aumentan el almacenamiento de calor en los edificios y el suelo”.