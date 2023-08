El viernes pasado, Vanguardia citó un informe del Acueducto que establece que en el 2023 se han registrado “dos picos de concentración de mercurio” en el rio Suratá. “El primero se dio el pasado 26 de febrero, cuando se presentaron concentraciones de mercurio de 5,4 microgramos por litro (ug/l). El segundo y máximo de este año se presentó el pasado 27 de julio con 6,28 ug/l”. “Según... esta entidad, de 2 a 25 ug/l es el promedio de presencia de mercurio en el río Suratá y la quebrada La Baja en los últimos dos años”.

Como he señalado en columnas anteriores se trata de preocupantes concentraciones si las comparamos con normas internacionales acreditadas. Por ejemplo, según la Directiva 2008/105/ce del Parlamento Europeo la concentración máxima admisible para “mercurio y sus compuestos” es de 0.07 ug/litro para aguas superficiales continentales; estas “incluyen los ríos y lagos y las masas de agua artificiales o modificadas conexas”.

Como se puede ver las concentraciones de mercurio reportadas por el Acueducto son muy elevadas en el rio Suratá. Lo que puede afectar a la flora y fauna acuática y a las personas que no reciben el agua tratada por el Acueducto y utilizan el agua de los ríos y quebradas. En columnas anteriores he citado una investigación realizada por la UIS y la Santo Tomás (año 2015) titulada “Irregularidad menstrual y exposición a mercurio en la minería artesanal del oro en Colombia” en el que se compararon mujeres expuestas y no expuestas al mercurio.

La directiva europea incluye normas ambientales para 33 sustancias. Y señala: “La contaminación química de las aguas superficiales representa una amenaza para el medio acuático con efectos tales como toxicidad aguda y crónica para los organismos acuáticos, acumulación en el ecosistema y pérdidas de hábitats y de biodiversidad, así como para la salud humana. Es preciso identificar las causas de la contaminación y tratar las emisiones preferentemente en la fuente misma, de la forma más eficaz en términos económicos y ambientales”. Considerando que además se han detectado otras sustancias -como el arsénico- en la quebrada La Baja y el río Vetas, vale la pena reiterar la importancia de incluir en los estudios otras sustancias, incluyendo las radioactivas como el Uranio, presentes en las estructuras rocosas de la zona minera.